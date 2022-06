Federica De Benedittis e Giulio Corso de Il Paradiso delle Signore sono diventati genitori (FOTO)

1 È nato il figlio di Federica De Benedittis e Giulio Corso

Il loro amore è nato sul set de Il Paradiso delle signore, la soap opera di Rai1. Poi nel 2019 si sono sposati e ora sono diventati genitori. Stiamo parlando di Federica De Benedittis e Giulio Corso che hanno annunciato la nascita del loro primo figlio.

Gli interpreti di Roberta Pellegrino e Antonio Amato hanno annunciato la nascita del piccolo Edoardo, avvenuta lo scorso 16 giugno. La notizia è stata data dall’attrice solo oggi, pubblicando una foto del braccino di suo figlio sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare lo scatto un bellissimo messaggio ricco di emozione.

“Ebbene sì, è nato! Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato. È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti. Ma una cosa è certa: non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostro piccolo Edoardo.”

Come detto, Federica De Benedittis e Giulio Corso si sono innamorati nel 2016 proprio sul set della soap opera che li ha resi celebri: Il Paradiso delle signore. Dopo tre anni di relazione hanno deciso di convolare a nozze nell’ottobre del 2019 con una cerimonia a cui presero parte gli altri attori della soap opera Rai. La gravidanza era stata annunciata solo lo scorso aprile, dopo averla tenuta nascosta per mesi.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia per la nascita del piccolo Edoardo.

