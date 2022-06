Una protagonista de Il Paradiso delle Signore si è sposata

Arriva un’altra notizia arriva dal cast de Il Paradiso delle Signore. Solo a fine dello scorso anno Roberto Farnesi, altro grande perno della fiction di Rai 1, è diventato papà. La news è dedicata a Margherita Tiesi, che nella serie ha preso parte alla seconda stagione e ha interpretato il personaggio di Ines Rossetti. La giovane attrice toscana, classe 1993, si è sposata con il collega Francesco Silella presso San Romolo a Gaville, nelle campagne della Toscana.

Lei ha indossato un bellissimo abito bianco con un lungo velo, mentre Francesco ha vestito un completo scuro. I due si sono affidati allo stilista rinomato Carlo Pignatelli. Ma leggiamo insieme le parole dell’attrice pubblicate sul suo profilo social:

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore. Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”, si legge nel post Instagram dell’attrice de Il Paradiso delle Signore. Un romantico messaggio che non è passato inosservato agli occhi di amici e colleghi che si sono congratulati con la coppia.

Tra gli invitati, come raccolto da Gossip e TV, era presente anche Giusy Buscemi, anche lei collega di Margherita Tiesi ne Il Paradiso delle Signore durante la seconda stagione. Entrambe hanno lasciato il set per dedicarsi ad altri impegni lavorativi, ma hanno continuato a frequentarsi e sono rimaste in ottimi rapporti. La stessa Buscemi, tra l’altro, ha pubblicato una storia su Instagram dove si congratulava con i neo sposi.

