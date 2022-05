L’esibizione de Il Volo

Questa sera ad arrivare come ospiti speciali dell’Eurovision 2022 sono stati Il Volo. La partecipazione del gruppo alla kermesse musicale era stata annunciata già diversi giorni fa. Tuttavia alcune ore fa si è temuto che i tre tenori non potessero salire sul palco. Gianluca Ginoble infatti è risultato positivo al Covid, e per questo motivo non ha potuto prendere parte all’evento.

Oggi però durante la conferenza stampa è stato confermato che il gruppo si sarebbe esibito lo stesso, con la sola presenza di Piero Barone e Ignazio Boschetto. Gianluca invece ha registrato la sua parte, e il cantante ha partecipato solo in forma virtuale.

Stasera così nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2022 Il Volo si è esibito con l’ormai iconica Grande Amore, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015. Ecco l’emozionante performance, che ha infiammato il web e il pubblico.

7 years after storming the #Eurovision stage, Il Volo still blow us away 🔥 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/S6jjzF3Mdr — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Non resta che fare tanti auguri a Gianluca Ginoble di pronta guarigione. In più facciamo un enorme in bocca al lupo al gruppo, che nei prossimi mesi sarà impegnato in un lungo tour mondiale.

