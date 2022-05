Ecco in paesi in finale all’Eurovision 2022

Si è appena conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 e poco fa Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno svelato la classifica finale con i nomi dei paesi che accedono alla finale di sabato 14 maggio. Nel corso della diretta di questa sera abbiamo assistito alle esibizioni delle restanti 18 nazioni, tuttavia soltanto in 10 hanno passato il turno. Ma chi sono dunque gli ultimi paesi che avranno modo di giocarsi il tutto per tutto nel corso dell’ultima puntata? Andiamo a scoprirli:

Belgio

Repubblica Ceca

Azerbaijan

Polonia

Finlandia

Estonia

Australia

Svezia

Romania

Serbia

Ai 10 finalisti della seconda semifinale dell’Eurovision 2022 si aggiungono anche i 10 paesi che hanno passato il turno nel corso della prima semifinale, che si è svolta martedì sera. Ecco le nazioni più votate:

Svizzera

Armenia

Islanda

Lituania

Portogallo

Norvegia

Grecia

Ucraina

Moldavia

Olanda

Infine a questi 20 paesi si aggiungono come sappiamo di default le cosiddette 5 nazioni Big Five, ovvero l’Italia, la Spagna, il Regno Unito, la Germania e la Francia. Ma chi sarà dunque a vincere l’Eurovision 2022? Lo scopriremo sabato sera in diretta. Appuntamento con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan come sempre su Rai 1 alle 20.30.

