Secondo le recenti indiscrezioni del web sarebbe giunta al termine la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller. A far preoccupare i fan in queste ore è in particolare un gesto social della conduttrice che non è passato inosservato. Poco dopo lei rompe il silenzio.

Il gesto social di Ilary Blasi

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, che per mesi ha fatto discutere il web, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Bastian Muller. Col passare dei mesi i due si sono mostrati complici, affiatati e innamorati ed era sembrato che tutto stesse procedendo al meglio per la coppia. Tuttavia di recente qualcosa ha destato la preoccupazione dei fan, che hanno iniziato ad avere dei sospetti. Da tempo infatti Ilary e Bastian hanno smesso di mostrarsi insieme e a quel punto in rete si è iniziato a parlare di presunta crisi. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti un gesto social della conduttrice ha allarmato gli utenti e così le voci di corridoio si sono fatte ancora più insistenti. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come i più attenti hanno notato, Ilary ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia con Bastian. Sul profilo della presentatrice romana non c’è più traccia del calciatore tedesco e i fan si chiedono cosa stia accadendo.

Che dunque Ilary Blasi e Bastian Muller si siano davvero lasciati? Nonostante la preoccupazione, i fan possono dormire sonni sereni. La conduttrice romana infatti, a seguito dei gossip sul suo conto, ha deciso di rompere a suo modo il silenzio, mettendo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi.

Ilary infatti ha postato una storia in cui la vediamo mentre si diverte in compagnia di Bastian e altri amici. Nessuna crisi dunque! Tutto procede a meraviglia tra la Blasi e Muller e a questa bellissima coppia facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.