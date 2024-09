Un video di Lorenzo Spolverato in queste ore sta facendo discutere il web. Il gieffino infatti ha suggerito a Giglio di avvicinarsi a Jessica Morlacchi, in quanto considerata una delle concorrenti più forti al televoto.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Sono trascorse soltanto due settimane dalla partenza del Grande Fratello, tuttavia in questi giorni ne abbiamo già viste di belle all’interno della casa. Non sono infatti mancati scontri, faccia a faccia, e anche degli inaspettati avvicinamenti tra alcuni concorrenti. In particolare a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Lorenzo Spolverato, che come abbiamo visto si è pericolosamente legato a Helena Prestes.

Nonostante inizialmente il modello avesse mostrato interesse per Shaila Gatta, negli ultimi giorni il gieffino si è avvicinato anche all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e tra i due è scattato anche un bacio cinematografico. Nelle ultime ore però Lorenzo sembrerebbe voler tornare sui suoi passi e pare aver deciso di andarci con i piedi di piombo. In rete intanto sta girando un video che coinvolge il modello e che sta facendo discutere. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nel filmato in questione vediamo Lorenzo Spolverato chiacchierare con Giglio. A un tratto però si sente chiaramente il gieffino suggerire al suo compagno di avvicinarsi a Jessica Morlacchi, in quanto ritenuta una delle concorrenti più forti di questa edizione al televoto.

non lorenzo che suggerisce a giglio di starci con jessica perché è forte al televoto #grandefratello RATTO pic.twitter.com/V1MG1LIEGn — deLune🫧 (@Nonsopiukisono) September 28, 2024

Naturalmente il breve video ha fatto storcere il naso ai più e la clip ha così fatto il giro del web. Alcuni utenti hanno dunque iniziato ad attaccare duramente Lorenzo, accusandolo di strategia. Il pubblico nel mentre si chiede già cosa accadrà nei prossimi giorni e di certo in casa ne vedremo ancora di belle. Vi ricordiamo nel mentre l’appuntamento con la prossima diretta del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5.