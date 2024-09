Procede la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In queste ore è così spuntato un retroscena inedito, che parla di un presunto accordo che ci sarebbe tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma.

Il retroscena su Ilary Blasi e Francesco Totti

Sono ormai trascorsi più di due anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione, mettendo fine al loro matrimonio dopo 20 anni di amore. Da quel momento la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono stati travolti da un vero ciclone mediatico e sul loro conto sono emersi numerosi gossip e retroscena che hanno fatto discutere il web. A oggi però sia Ilary che Francesco si sono rifatti una vita e proprio in questi mesi sta proseguendo la causa che porterà al divorzio.

Era sembrato tuttavia che all’inizio della battaglia legale tra la Blasi e Totti ci fossero diverse tensioni. Al momento però pare che le cose siano inaspettatamente cambiate. Un nuovo retroscena spuntato nelle ultime ore infatti ha parlato di un cambio di rotta e la notizia ovviamente non è passata inosservata.

Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Nuovo infatti, pare che Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano stipulato un accordo segreto, in particolare per il bene dei loro tre figli. I due infatti avrebbero deciso di non darsi battaglia in tribunale e per questo motivo avrebbero stabilito di comune d’accordo di non chiamare a testimoniare i presunti rispettivi amanti.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo come sempre a prendere i gossip con le pinze. Nel mentre sia Ilary che Francesco a oggi si godono questo nuovo capitolo delle loro vite con i compagni Bastian Muller e Noemi Bocchi e a loro facciamo un grande in bocca al lupo.