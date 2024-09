Pamela Petrarolo decide di cambiare look e il web nota così una certa somiglianza con una celebre ex gieffina: Fiordaliso

In queste ore Pamela Petrarolo ha deciso di cambiare letteralmente look e si è così tagliata i capelli. Tuttavia qualcuno ha notato a quel punto una certa somiglianza con una nota ex gieffina. Di chi parliamo? Nientemeno che di Fiordaliso.

Il nuovo look di Pamela Petrarolo

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e in casa sono già nate le prime dinamiche. In questi giorni infatti non sono mancate piccole tensioni, che hanno portato a degli scontri tra alcuni concorrenti. Nelle ultime ore intanto a finire al centro dell’attenzione è stata anche Pamela Petrarolo, che come sappiamo fa parte del trio delle Non è la Rai. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha deciso di darci un taglio e di cambiare letteralmente look. A quel punto Pamela ha scelto di accorciarsi i capelli e poco dopo ha mostrato il risultato. Tuttavia alcuni utenti hanno ironicamente notato una somiglianza con una delle gieffine più amate delle scorsa edizione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Fiordaliso! Secondo qualcuno infatti l’ex volto di Non è la Rai avrebbe assunto un look molto simile a quello della cantante e sui social non sono mancati i commenti ironici del web.

In queste ore nel mentre Pamela Petrarolo ha avuto anche una breve discussione con Helena Prestes. A quel punto la concorrente del trio Non è la Rai ha lanciato alcune accuse alla modella e le sue parole non sono passate inosservate.

Poco dopo tuttavia le due gieffine hanno avuto modi di chiarirsi e tra loro è così tornato il sereno. Ma cosa accadrà all’interno della casa più spiata d’Italia nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.