Questa sera è finalmente partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e alla conduzione c’è nuovamente Ilary Blasi, che dopo il successo dello scorso anno ha deciso di rimettersi in gioco e di certo ne vedremo di belle. Nel corso della prima puntata i naufraghi sbarcheranno sull’isola, dando ufficialmente il via al loro percorso. A diretta iniziata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sul web.

Come è noto quest’anno a ricoprire il ruolo di opinionisti ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima è una veterana del reality show. In passato infatti l’ex politica ha partecipato al programma come concorrente, vincendolo, e anche come inviata dall’Honduras. A quel punto così Ilary Blasi con ironia ha chiesto a Vladimir se in futuro condurrà anche la trasmissione. Come se non bastasse la presentatrice ha fatto una battuta che la maggior parte del web ha inteso come una frecciatina ad Alfonso Signorini. Queste le parole della Blasi:

“DA OPINIONISTA A CONDUTTRICE È UN ATTIMO, IO LO SO BENE”.

“dall’opinionista alla conduzione è un attimo e io lo so bene” 🏹 #isola pic.twitter.com/ZHdMMrhEq4 — isola out of context (@oocisola) March 21, 2022

Come ben sappiamo infatti in passato, prima di arrivare alla conduzione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha partecipato alle prime tre edizioni del reality nelle vesti di opinionista, mentre a presentare c’era proprio Ilary Blasi. A oggi tuttavia tra i due c’è un bellissimo rapporto di amicizia e di stima reciproca. Solo la scorsa settimana infatti la moglie di Totti è stata ospite alla finale del GF Vip 6, e in quell’occasione ha fatto le sue sentite congratulazioni a Signorini per l’incredibile successo del reality show.

