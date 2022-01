Chi è Delia Duran? Età, marito e Instagram

Tutte le informazioni su chi è Delia Duran, moglie di Alex Belli, dalla biografia alla carriera, il suo vero nome, l’età, la vita privata, l’ex marito, i gossip e Instagram.

Chi è Delia Duran

Nome e Cognome: Nusat De Valle Duran Perez

Nome d’arte: Delia Duran

Età: 33 anni

Data di nascita: 17 aprile 1988

Luogo di nascita: Mérida (Venezuela)

Segno Zodiacale: Ariete

Altezza: 1,70 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: modella e attrice

Marito: Alex Belli

Tatuaggi: non ne ha di visibili sul corpo

Profilo Instagram: @deliaduran_official

Delia Duran età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Delia Duran, molto nota per essere la moglie di Alex Belli. Il vero nome di Delia Duran è Nusat De Valle Duran Perez. È nata a Mérida, in Venezuela, il 17 aprile 1988. Ha quindi 33 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza è di 1,70 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Ha passato tutta la sua infanzia e adolescenza in Venezuela dove ha studiato marketing fino a diventare manager. A questo, però, ha abbinato una sua grande passione: la recitazione. E nel corso del tempo è riuscita a farla diventare il suo lavoro. Infatti nel suo Paese di origine ha girato varie telenovelas.

Poi Delia è arrivata in Italia ed è qui che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è decollata tra il lavoro di modella e quello di attrice.

La vita privata di Delia Duran

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Delia Duran, non abbiamo molte informazioni prima del suo arrivo in Italia. Oggi è sposata (con rito religioso) con Alex Belli, ma sappiamo che prima è stata sposata con un altro uomo e il matrimonio è finito nel peggiore dei modi.

La stessa Delia, infatti, ha raccontato la sua storia in vari salotti televisivi. L’attrice e modella ha rivelato di aver passato un periodo terribile con quest’uomo. E ha accusato l’ex marito di averla picchiata e di aver usato su di lei violenza fisica e psicologica. Di rimando lui l’ha accusata di avergli rubato 100 mila euro in carte di credito. Lei ha confermato l’accaduto, ma ha aggiunto di aver agito così solo per dispetto.

Alla fine è riuscita ad ottenere il divorzio e ha rivelato di aver subito per due anni la rabbia dell’ex marito prima di riuscire a denunciarlo.

La storia con Alex Belli

Come sappiamo, oggi Delia Duran fa coppia con Alex Belli. I due stanno insieme dal 2018, ma la loro relazione ha sempre suscitato molto scalpore. Dove si sono conosciuti Alex Belli e Delia Duran? La coppia si è conosciuta sul set di Furore 2 e in quel periodo Alex era fidanzato con la modella Mila Suarez. La relazione tra loro è finita subito dopo la fine delle riprese della serie. Ed è in quel momento che lui e Delia sono usciti allo scoperto. Alex Belli, per questo motivo, è stato spesso accusato dalla sua ex moglie e dalle ex fidanzate di essere un traditore, quindi la coppia si è sempre difesa da tutto questo.

Nel 2019 Delia Duran e Alex Belli hanno partecipato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro amore. Se all’inizio tutto sembrava andare tutto per il meglio, ad un certo punto lui si è ingelosito molto. La fidanzata, infatti, si è avvicinata molto ad un tentatore, ma non solo fisicamente. Ci sono state soprattutto confidenze intime e questo ha fatto imbestialire Belli. Così ha chiesto il falò di confronto anticipato che è stato davvero acceso. Ma alla fine hanno lasciato il docu-reality insieme.

La relazione tra Delia e Alex è andata avanti e il 26 giugno 2021 si sono sposati con rito religioso ad Uggiate Trevano in provincia di Como. Per lo Stato, però, ancora non sono marito e moglie. Ma con la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 6, molto è cambiato. L’attore si è avvicinato molto a Soleil Sorge e ci sono stati anche dei baci, ma lui ha sempre parlato di “chimica artistica”. A Delia tutto questo non è andato giù e più volte ha avuto confronti con Alex e con Soleil. Nell’ultimo ha minacciato di lasciarlo e così l’attore è andato contro il regolamento per abbracciarla ed è stato squalificato.

Tornati a casa ci sono stati alti e bassi. Sono stati avvistati tranquilli alle stazioni ferroviarie, ma anche a discutere animatamente su un treno. Lei ha detto di averlo perdonato, ma che deve essere riconquistata. Ma il continuo pensare a Soleil da parte di Alex, ha portato Delia ad essere stufa di tutto questo. Così, dopo l’annuncio della sua entrata al GF, durante la quarantena, in collegamento con il reality ha detto di volere una pausa dal marito.

Dove seguire Delia Duran: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Delia Duran, moglie di Alex Belli, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo di farlo tramite il suo profilo Instagram. E ha un grandissimo seguito.

Nell’account troviamo principalmente foto di lavori come modella e anche scatti di apparizioni televisive. Ce ne sono anche alcune con il suo cagnolino.

Ma soprattutto la maggior parte delle foto è con Alex Belli, tra l’altro possiamo vedere anche quelle delle nozze del 2021.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Delia Duran, come detto lei è sempre stata appassionata di recitazione. E ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito con alcune telenovelas in Venezuola. Una volta arrivata in Italia, poi, si è buttata nel mondo della moda, diventando col tempo un volto molto ricercato.

Con Alex Belli ha partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip. E nel 2022 è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Fiction

Non mettendo da parte il sogno di diventare attrice, piano piano è stata scelta in questo lavoro per alcuni ruoli. Ha iniziato con la fiction Il bello delle donne…alcuni anni dopo, poi ha preso parte a L’onore e il rispetto – ultimo capitolo e a Furore 2.

Inoltre è stata valletta in La Repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti.

Delia Duran a Temptation Island Vip

Nel 2019, insieme al fidanzato Alex Belli, Delia Duran ha scelto di partecipare a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro amore.

Nel programma sin da subito Delia si è lasciata molto andare con i single presenti nel suo villaggio. In Alex non è scattata gelosia, ma ha reputato solo molto insistenti i tentatori. Il rapporto di Delia con il single Riccardo si è fatto molto profondo, sia fisicamente che con le parole. Ciò ha portato Alex a diventare una furia, ma una volta calmatosi ha riflettutto sull’agire in modo diverso e ha riflettutto sul rapporto. Dopo il week-end da sogno e quindi la conclusione dei 21 giorni, Delia e Alex hannp affrontato il falò di confroto e hanno lasciato Temptation Island Vip insieme.

Delia Duran al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Delia Duran è tra i concorrenti della casa, ma entra quando mancano solo due mesi alla fine del reality.

Dal primo giorno, infatti, ha preso parte al gioco il marito Alex Belli. Ma una vicinanza esagerata a Soleil Sorge con conseguenti baci e parole importanti, hanno spinto Delia a reagire. Tramite giornali, programmi e confronti diretti nella casa, la modella e attrice è stata spesso al centro delle dinamiche.

A dicembre, poi, ha avuto l’ennesimo confronto con Alex per dirgli che voleva chiudere la storia. A questo punto l’attore è andato contro le regole e non ha mantenuto la distanza di sicurezza, così è stato squalificato. Tornati a casa, hanno comunque continuato a far parlare di loro e così Delia è stata scelta come nuova concorrente del GF Vip 6. Lei ha accettato proprio per capire qualcosa in più di quello che è successo nei mesi precedenti. E durante la quarantena ha chiesto ad Alex un periodo di pausa.

Il percorso di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6

Ma quando entra Delia Duran nella casa del GF? La sua avventura al Grande Fratello Vip 6 inizia venerdì 14 gennaio 2022.

18° settimana: L’arrivo di Delia nella Casa ha portato l’inevitabile discussione tra lei e Soleil. C’è del gelo tra loro, anche se i coinquilini sperano possa esserci un avvicinamento tra le due. Pensiero condiviso anche da Alex. Tra le altre cose Delia ha ammesso anche che la paparazzata era finta e ha fatto più confessioni sul rapporto con Belli e non solo. Tra l’altro sempre lei ha parlato della sua famiglia.

19° settimana: Continuano a emergere altri dettagli sul rapporto tra Alex e Delia e Alex e Soleil in puntata e non. Intanto l’influencer ha ricevuto un aereo dedicato a lei e all’attore. Gesto che ha mandato su tutte le furie la Duran, la quale si è sfogata dicendo di voler lasciare suo marito. Lui spera che il rapporto si possa tornare a recuperare. Delia nel mentre è sempre più sicura che ciò che unisce Alex e Soleil non sia solo amicizia, svelandone dei dettagli. Anche gli altri vipponi si dicono convinti della stessa cosa. Delia è stata anche la causa di alcune discussioni tra Soleil, Katia e Manila. Dopo una confessione di Delia però alcuni sembrano averne preso le distanze.



In puntata Soleil e Delia si sono scontrate per l’ennesima volta. Entrambe hanno avuto un confronto con Alex e tutte e due hanno avuto da recriminare delle cose. La Duran nel post puntata ha fatto anche delle rivelazioni sul rapporto tra lei e suo marito. Dopo questo episodio Belli ha deciso di lasciarla. Non è escluso l’ennesimo faccia a faccia. Intanto lei sta tentando di avvicinarsi a Soleil.

20° settimana: In puntata Alex ha continuato a tergiversare sul rapporto con Soleil, la quale a sua volta ha svelato cosa è successo sotto le coperte. Delia dalla sua si dice ancora innamorata di Belli e ha fatto delle confessioni piuttosto intime sulla loro vita privata. La modella ha svelato anche le relazioni avute con le donne e ha fatto un nome molto famoso. Alcuni vipponi pare siano stufi di vedere come in puntata si parli sempre di loro. Intanto Delia non ha mancato occasione di lanciare stoccate a Soleil. (IN AGGIORNAMENTO)

