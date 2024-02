Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live? Arriva la risposta piccata di Elisabetta Gregoraci (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Si vocifera di una sostituzione in conduzione a Battiti Live. In pratica pare che non ci sarà più Elisabetta Gregoraci, ma al suo posto vedremo Ilary Blasi. Stanno davvero così le cose? È stata chiesta conferma proprio alla Gregoraci che ha risposto in maniera decisamente piccata.

La risposta di Elisabetta Gregoraci al rumor sull’essere sostituita da Ilary Blasi

Tra poco inizierà la nuova edizione dell’Isola dei famosi ma alla conduzione non ci sarà più Ilary Blasi. Al suo posto avremo Vladimir Luxuria che fino allo scorso anno era opinionista del reality. E ora è molto emozionata per questa nuova esperienza. Ma nel gioco delle sostituzioni, sembra che la Blasi vada a “scippare” il posto a un altra showgirl e cioè Elisabetta Gregoraci.

Si vocifera, infatti, che per la conduzione della prossima edizione di Battiti Live (in onda in estate) ci sarà la Blasi. Questo significa che l’ex moglie di Totti andrebbe a prendere il posto della Gregoraci, ormai da anni conduttrice del programma musicale estivo. Stanno davvero così le cose? E cosa ne pensa la stessa Elisabetta?

Oggi, nel programma TV Talk, Elisabetta Gregoraci era ospite insieme a Gigi e Ross per parlare della loro trasmissione comica Mad in Italy, spin-off di Made in Sud. Nell’occasione uno dei presenti in studio ha proprio parlato alla Gregoraci di questa sostituzione. E le ha anche chiesto se avesse da dare un consiglio a Ilary Blasi. La showgirl è rimasta per un attimo sorpresa della notizia e ha dato una risposta decisamente piccata. “In realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo. Quindi non posso aggiungere altro”, ha detto.

La conduzione di #batittilive passerà dalla Gregoraci alla Blasi? «Io non ho avuto conferme ufficiali». #TvTalk pic.twitter.com/dG0ZL3FQDU — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 17, 2024

Insomma, non è detto che la Blasi sarà alla conduzione di Battiti Live e attendiamo la conferma ufficiale o l’eventuale smentita. Quel che è certo è che la Gregoraci non si farà soffiare il ruolo tanto facilmente.