Lite in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Grazia Sambruna: “Sei prevenuta, non sei obiettiva” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Nel programma TV Talk sono stati ospiti Elisabetta Gregoraci insieme a Gigi e Ross per parlare di Mad in Italy. In studio era presente anche Grazia Sambruna, critica televisiva. Tra le due c’è stata una po’ di tensione e a un certo è avvenuta una lite improvvisa.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Grazia Sambruna a TV Talk

Questo pomeriggio è andata in onda su Rai3 una nuova puntata di TV Talk. Tanti ospiti sia in studio che in collegamento. E a un certo punto si è parlato della trasmissione comica Mad in Italy, spin-off di Made in Sud. Per l’occasione, quindi, si sono collegati Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross, conduttori del programma comico. In studio era presente Grazia Sambruna, critica del Corriere della Sera che stila ogni settimana le pagelle dei programmi.

Proprio parlando di Mad in Italy, per l’ultima puntata andata in onda la Sambruna aveva dato un 8 e un 9 a Gigi e Ross, mentre appena la sufficienza alla Gregoraci. E a quanto pare la critica è sempre poco clemente con Elisabetta tanto che in più occasioni l’ha bocciata nella conduzione dei programmi. Insomma tra le due donne non scorre buon sangue (lavorativamente parlando).

E nella puntata di oggi di TV Talk a un certo punto si è parlato di Geolier e Sanremo. E in particolare dei fischi che ci sono stati alla fine della serata delle cover. Grazia Sambruna ha preso la parola dicendo che secondo lei i fischi non erano per l’artista in sé, ma per la classifica e per il fatto che c’erano state almeno una decina di cover migliori della sua. Ha aggiunto che secondo lei quella serata avvrebbe dovuta vincerla Angelina Mango. A quel punto Elisabetta Gregoraci è intervenuta dicendo che era la prima cosa che aveva detto su cui si trovava d’accordo. Tutto bene se non fosse che la risposta ironica della Sambruna ha fatto partire il litigio, come si vede nel video qui sotto:

Come notiamo, la Sambruna ha detto a battuta alla Gregoraci che però la prossima settimana non l’avrebbe promossa. Elisabetta ha quindi subito risposto a tono dicendole che è prevenuta nei suoi confronti. Si comprende che forse la showgirl da tempo avrebbe voluto sfogarsi con lei per le pagelle e forse per qualche commento poco apprezzato. Il conduttore ha comunque riportato subito alla calma.