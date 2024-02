NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Ilary Blasi

Dopo il documentario Unica e dopo essersi cimentata come scrittrice con Che Stupida, adesso Ilary Blasi debutta anche come attrice in un film.

Ilary Blasi diventa anche attrice

In queste settimane a finire spesso al centro dell’attenzione è stata Ilary Blasi. Sappiamo tutti infatti che la conduttrice ha pubblicato dapprima il docufilm Unica e in seguito il suo primo romanzo, Che Stupida. In entrambi i progetti la presentatrice ha raccontato la sua verità in merito alla fine del matrimonio con Francesco Totti, raccontando gli ultimi mesi di vita insieme all’ex Capitano della Roma, passando per la crisi fino ad arrivare alla scoperta dei tradimenti. Sia Unica che Che Stupida hanno fatto a lungo discutere, ma adesso pare che Ilary sia concentrata su un nuovo lavoro.

La Blasi infatti, con una storia pubblicata sui suoi social, ha annunciato che a breve debutterà come attrice. La conduttrice infatti farà parte del cast del film “L’amore e altre seghe mentali”, per la regia di Giampaolo Morelli. A prendere parte alla pellicola, che verrà distribuita prossimamente al cinema, ci sono anche Maria Chiara Giannetta e Marco Cocci.

Nuovo progetto dunque per Ilary Blasi, che si sta cimentando anche come attrice. Nel mentre come sappiamo la conduttrice ha lasciato L’Isola dei Famosi, venendo sostituita da Vladimir Luxuria. Solo di recente la presentatrice ha detto la sua su questa scelta, rompendo per la prima volta il silenzio. Queste le dichiarazioni di Ilary in merito:

“Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio. Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.