Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Ilary Blasi

La scorsa settimana è arrivata conferma che sarà Vladimir Luxuria la prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi. In queste ore così Ilary Blasi, ex padrona di casa, ha commentato per la prima volta l’addio al reality show in onda su Canale 5.

Parla Ilary Blasi

In queste settimane si sta molto parlando di Ilary Blasi. La conduttrice infatti è finita al centro dell’attenzione mediatica non solo per il docufilm Unica (disponibile su Netflix), ma anche per il libro Che Stupida. In entrambi i progetti la presentatrice ha rivelato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, parlando della crisi che ha coinvolto la coppia e dei tradimenti dell’ex Capitano della Roma. Pochi giorni fa come se non bastasse la Blasi ha fatto nuovamente discutere il web.

Mediaset ha infatti annunciato che Ilary lascia ufficialmente L’Isola dei Famosi dopo tre edizioni per prendere in mano le redini di Battiti Live. Al suo posto arriverà Vladimir Luxuria, che come sappiamo nel corso delle ultime due edizioni ha ricoperto il ruolo di opinionista. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Per la prima volta infatti Ilary Blasi, nel corso di un’intervista col nuovo numero del settimanale Chi, ha rotto il silenzio e ha commentato l’addio a L’Isola dei Famosi. Queste le dichiarazioni della conduttrice, che stanno già facendo il giro del web: “Dopo tre anni si era chiuso un ciclo. Riparto dalla musica, con Battiti Live”.

Sempre nel corso dell’intervista, Ilary ha parlato del suo compagno Bastian Muller, col quale da poco più di un anno ha una relazione. In merito la Blasi dichiara: “Bastian è arrivato quando non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. Quello che mi è piaciuto è come ha affrontato questo momento, come si è comportato”.