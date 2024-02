NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi dà prova delle sue doti canore e in queste ore l’ex Vippona si è cimentata a cantare La Rondine di Mango. Sui social però non mancano i commenti ironici del web.

La performance di Antonella Fiordelisi

Sappiamo tutti che una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 7 è stata Antonella Fiordelisi. Per mesi infatti l’ex schermitrice è stata al centro dell’attenzione non solo per via delle ripetute liti con alcuni dei suoi compagni, ma anche per la turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria. A oggi, come sappiamo, i due hanno messo un punto definitivo alla loro storia e pare che entrambi abbiano voltato pagina. Solo di recente Antonella ha preso parte al cast della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Sky tra pochissime settimane, e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa è accaduto durante il suo percorso.

Mentre restiamo in attesa della nuove puntate dell’adventure game, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chi segue la Fiordelisi sa bene che l’influencer spesso ha dato prova suoi social delle sue doti canore, dividendo però allo stesso tempo gli utenti. In molti infatti hanno criticato con simpatia le sue performance, che sono diventate virali.

Adesso Antonella Fiordelisi ha deciso di riprovarci e si è così cimentata a cantare La Rondine, celebre brano di Mango. Come sappiamo solo negli ultimi giorni è il pezzo è tornato virale per via della commovente esibizione di Angelina Mango, che a Sanremo ha presentato proprio la cover della canzone di suo padre. Anche stavolta tuttavia pare che i più non abbiano apprezzato la performance di Antonella e così non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Nel mentre i fan attendono con ansia l’arrivo di Pechino Express, per scoprire cosa sarà accaduto alla Fiordelisi.