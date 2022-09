Ilary Blasi a quanto pare ha perso la pazienza con Alex Nuccetelli, amico stretto di Francesco Totti. In più occasioni, infatti, ha parlato del rapporto tra il calciatore e la conduttrice. Secondo quanto riporta anche Pipol Gossip la Blasi vuole ricorrere a vie legali:

Alex Nuccetelli, infatti, di recente ha rivelato quelli che sarebbero dei dettagli sulla vita intima di Ilary Blasi e Totti:

Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. […] Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni.