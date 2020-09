Ilary Blasi mostra un’ecografia su Instagram, ma non è come sembra

1 Su Instagram Ilary Blasi mostra le immagini di un’ecografia. Impazza il gossip su una presunta gravidanza, ma la verità è un’altra

Più volte nel corso degli anni Ilary Blasi è finita al centro del gossip e del pettegolezzo, e in diverse occasione la vita privata della conduttrice è stata resa pubblica. Ciò nonostante la moglie di Francesco Totti ha sempre cercato di proteggere la sua privacy, nonostante spesso non sia stato possibile. Per questo quando qualche ora fa la presentatrice ha mostrato sul suo profilo Instagram le immagini di un’ecografia il web è rimasto del tuto spiazzato. Inaspettatamente infatti la Blasi ha condiviso sul noto social alcune storie in cui viene inquadrato proprio l’ex capitano della Roma. A quel punto Ilary ha fatto una domanda a Francesco che ha spiazzato non solo solo il calciatore, ma tutti i suoi follower. La conduttrice ha infatti chiesto a Totti:

“Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Lo sai o no? Fai il vago? Hai capito chi è?”.

A quel punto è naturalmente impazzato il gossip su una nuova gravidanza per Ilary Blasi. Tuttavia però la verità è un’altra! Dopo aver visto Francesco Totti del tutto spiazzato, la conduttrice ha svelato che ad aspettare dei figli è niente che meno che Paola, la sua amata gatta. L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip ha così condiviso su Instagram un breve filmato che mostra l’ecografia del suo animale domestico, facendo così chiarezza sulla situazione.

Nessuna gravidanza dunque per Ilary Blasi! Per la conduttrice nel mentre pare stiano arrivando nuove novità. La moglie di Totti si sta infatti preparando al ritorno in tv, dopo alcuni mesi di assenza dal piccolo schermo. Ma scopriamo di più in merito e quello che accadrà nelle settimane a venire.