1 Nuovi retroscena su Ilary Blasi e Francesco Totti

Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole. Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero entrati in crisi. I primi segni di cedimento, infatti, secondo molti sarebbero stati mostrati durante la festa di compleanno per i 45 anni del calciatore. La Blasi, infatti, non ha postato alcuna foto lasciando intendere che non fosse presente all’evento. Ma non solo. Più di recente tutta la famiglia, bambini compresi, si è recata in gita al lago di Castel Gandolfo. Qui pare sia scoppiata una lite tra i coniugi.

In passato la conduttrice aveva dichiarato di amare la sua indipendenza e che se anche le cose con Totti in quel momento stavano andando bene non significava che il rapporto non sarebbe potuto cambiare. La vita è imprevedibile: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo“. I due ad oggi non hanno ancora commentato. In queste ore, però, sono uscite delle nuove indiscrezioni sulla loro crisi.

La Repubblica, quindi, ha fatto notare come i due non si facciano più vedere insieme nelle Stories spesso come una volta. Ilary Blasi, per esempio, ha partecipato da sola all’inaugurazione del nuovo ristorante aperto da Briatore per poi andare in alcuni locali a fine serata con l’amico Luca Tommassini. Sempre con quest’ultimo e sempre senza Totti, inoltre, a dicembre è partita per la Lapponia in vacanza. Nonostante fosse passato sotto silenzio, inoltre, la mamma di Francesco si è spostata nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e i figli.

Stando ai rumor pare che Totti tornerà a Casal Palocco, nella villa dove viveva la madre, mentre Ilary rimarrà con i figli nella casa dove si trova adesso. Queste voci sono ancora tutte da confermare. In caso vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più per smentire o confermare la notizia. Continua…