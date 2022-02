1 Crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Dagospia ha lanciato una vera e propria indiscrezione bomba. Secondo il sito, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in crisi. La coppia amata dal pubblico e sposata da ormai 17 anni starebbe attraversando un periodo buio. Ovviamente non abbiamo prove certe, ma si tratta solo di voci di corridoio. Il portale afferma che nella giornata del 5 febbraio tutta la famiglia si è recata in gita al lago di Castel Gandolfo. Proprio qui, però, tra la conduttrice e il calciatore sarebbe scoppiata un duro litigio.

Al momento non sappiamo cosa stia succedendo veramente tra loro. Un’altra occasione in cui i fan hanno pensato a una loro imminente separazione è stato durante il quarantacinquesimo compleanno di Totti. Francesco, infatti, ha dovuto spegnere le candeline senza la presenza di Ilary. Non ha, infatti, pubblicato nemmeno una foto su Instagram. Queste le ipotesi del sito: “Che vogliano solo un po’ di riservatezza o veramente tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – è finita? Difficile a dirsi“.

Ma non solo. In passato Ilary Blasi aveva ribadito la sua voglia di indipendenza. Aveva, infatti, dichiarato che in quel momento le cose con Francesco stavano andando bene, ma tutto può succedere. Ecco le sue parole alla rivista F: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo“.

Non ci resta di aspettare e vedere che cosa succederà. Del resto né Ilary, né Francesco hanno ancora commentato la situazione sui rispettivi profili social. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, il percorso professionale della Blasi sta proseguendo a gonfie vele. Continuate a leggere…