Ilary Blasi torna al centro del gossip: stando a una foto sospetta che ha alimentato i pettegolezzi, la conduttrice sarebbe incinta e starebbe aspettando un figlio dal compagno Bastian Muller.

Esplode il gossip su Ilary Blasi

Sono trascorsi due anni e mezzo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, lasciando l’Italia intera senza parole. Da quel momento sia la conduttrice che l’ex Capitano della Roma hanno iniziato a voltare pagina e a oggi entrambi hanno ritrovato l’amore. Proprio la presentatrice ha trovato conforto tra le braccia di Bastian Muller, al quale è ormai legata da diverso tempo. Col passare dei mesi la coppia ha conquistato il cuore del web e di certo in molti fanno il tifo per loro.

In queste ore tuttavia un ennesimo gossip ha riportato la Blasi al centro dell’attenzione mediatica. Tutto è iniziato quando il nuovo numero del settimanale Diva e Donna ha rivelato che Ilary sarebbe incinta e che starebbe aspettando un figlio da Bastian. Ad alimentare i pettegolezzi è una foto postata dalla rivista, in cui vediamo proprio Muller abbracciare da dietro la sua compagna, mentre con una mano le accarezza dolcemente la pancia.

A quel punto in rete è esploso il gossip e in molti si stanno convincendo del fatto che Ilary Blasi sia incinta. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo a prendere i pettegolezzi con le pinze. Attualmente infatti i diretti interessati non hanno mai confermato le chiacchiere sul loro conto e di conseguenza non bisogna dare per certa la notizia.

La Blasi nel frattempo si starebbe concentrando anche su nuovi progetti. Si mormora infatti che a breve sia prevista l’uscita del sequel del docu-film Unica, che ancora una volta promette grosse rivelazioni. Ma di cosa parlerà stavolta la presentatrice? Non resta che attendere per scoprirlo.