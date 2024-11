Acceso litigio a distanza ad Amici 24 tra Rudy Zerbi e il suo allievo Diego. Dopo la critica fatta dal cantante sulle classifiche, oggi il prof è intervenuto dicendgli che sta valutando una sua sostituzione per via del suo atteggiamento non adatto a questo lavoro e per le valutazioni ricevute. Da qui c’è stato lo scontro. Vediamo tutto nel dettaglio.

La lite tra Rudy Zerbi e l’allievo Diego ad Amici 24

Come vi abbiamo raccontato ieri, la redazione di Amici 24 ha chiesto ai cantanti di fare ognuno tre nomi dei più talentuosi per una gara in studio con voto del pubblico presente. E Diego è stato l’unico a non ricevere nemmeno una “nomination”. Lui c’è rimasto un po’ male. Ma più che altro si è lamentato del fatto di questo continuo mettere l’uno contro l’altro, una cosa che non gli piace.

Nel daytime di Amici 24 di oggi, quindi, ci sono state delle conseguenze. I ragazzi sono stati chiamati in gradinata per vedere alcuni provini di alcune cantanti. Poi è intervenuto Rudy Zerbi e ha detto che queste ragazze gli piacciono molto e ha intenzione di farne entrare una in casetta per monitorarla e valutare una sostituzione. E questa sostituzione sarebbe con Diego.

Il motivo di questa scelta è per il fatto della media delle classifiche delle gare, perché non è stato scelto da nessuno dei suoi compagni e per l’atteggiamento avuto il giorno prima. Il cantante si è difeso dicendo che a lui le classifiche e gli stream non interessano, perché fa musica per trasmettere cose e non per vedere i numeri.

Questa cosa ha portato quindi a una discussione che poi è sfociata in un botta e risposta anche un po’ inaspettato. Diego ha mantentuto il suo punto dicendo che era proprio contro l’opinione di Zerbi e che non gli importava quello che pensava. Quindi ha minacciato di andarsene facendolo sapere anche alla redazione di Amici 24.

A questo punto gli altri allievi hanno cercato di parlare con lui e convincerlo a restare. Senza Cri gli ha fatto capire di come la verità stia nel mezzo e di valutare attentamente le decisioni da prendere. Dopo un po’ e dopo anche una telefonata con i famigliari, Diego ha parlato di nuovo con Rudy Zerbi. Con molta pacatezza, professore e allievo si sono confrontati. Zerbi ha spiegato le sue ragioni per le valutazioni che sta facendo. Diego ha chiesto la possibilità di essere monitorato ancora nel suo percorso in modo da dimostrargli che può migliorare di giorno in giorno e fare sempre meglio nelle gare. Quindi al momento è tutto in sospeso e in valutazione.