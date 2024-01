Ilary Blasi parla per la prima volta di Noemi e svela cosa pensa di lei

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Ilary Blasi

A Il Corriere della Sera Ilary Blasi svela per la prima volta cosa pensa di Noemi Bocchi, compagna del suo ex Totti

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera nel magazine Sette Ilary Blasi svela cosa pensa di Noemi Bocchi, l’attuale compagna del suo ex marito Francesco Totti. Ha anche raccontato come i suoi figli vivono questa nuova situazione e cosa ne pensa lei.

Ilary Blasi parla di Noemi Bocchi

Ilary Blasi si è concessa in una lunghissima intervista a Il Corriere della Sera, realizzata da Chiara Maffioletti. A 360°, senza tralasciare nemmeno un dettaglio, la conduttrice si è espressa su quanto vissuto con la separazione dal suo ex marito Francesco Totti. Ma non è mancato anche un pensiero sulla compagna, Noemi Bocchi. Cosa pensa di lei Ilary?

La conduttrice non ha risposto direttamente, ma dopo aver sorriso dolcemente – come ci ha tenuto a precisare la Maffioletti nella chiacchierata – Ilary Blasi ha dichiarato: «Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena».

Altro aspetto che ha voluto raccontare Ilary Blasi riguardo a Noemi Bocchi e alla storia con il suo ex marito Francesco Totti sono i figli. Come hanno vissuto questo nuovo assetto? Ciò che ci ha tenuto a precisare la Blasi è che hanno un buon rapporto sia con lei che con Francesco e non ha mai voluto aggiungere tensioni, perché è giusto lo frequentino. È pur sempre il loro papà!

A proposito di Francesco Totti e della nuova compagna Noemi Bocchi, nel suo libro ha parlato della vacanza che hanno fatto in cui erano presenti anche i loro figli. Secondo Ilary Blasi non avrebbero alcuna colpa per una situazione creata da lei e dal suo ex. Inizialmente entrambi volevano proteggerli, anche se poi è stato complesso, ma è giusto che abbiano rapporti con entrambi.

Ilary Blasi ha spiegato che tutta questa situazione comunque è stata difficile per i suoi figli più grandi, dato che si rendono conto in modo diverso di quello che succede.

Sempre a proposito del rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha dichiarato che sarebbe stato piuttosto “sfacciato” nel tradimento. Lei non avrebbe mai pensato che portasse l’amante allo stadio o passare del tempo con i figli. E da qui si è posta mille domande, nonostante gli credesse. Ma c’è una cosa che in tutto questo sembra averla ferita. Nel libro infatti parla di Francesco a cena nel ristorante in cui aveva chiesto di sposare Ilary. E di questo sembra esserne rimasta ferita:

«Vedi queste cose e dentro te crolla un altro pezzettino, ma è anche quello che mi ha permesso di ricostruirmi», ha concluso.

Chissà se Noemi Bocchi risponderà a queste dichiarazioni o preferirà la via del silenzio.