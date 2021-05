1 Il regalo per Ilary Blasi

Solo la scorsa settimana Ilary Blasi ha spento 40 candeline, e naturalmente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha festeggiato in grande in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici stretti. Anche sui social il compleanno della moglie di Francesco Totti è stato festeggiato da centinaia di utenti, che hanno inviato i loro più sinceri auguri alla presentatrice. Nel mentre però in molti si sono chiesti cosa abbia regalato proprio l’ex capitano della Roma a Ilary in occasione dei suoi 40 anni! Adesso a svelarlo è la stessa Blasi, che solo poche ore fa è stata ospite dell’ultima puntata de Il Punto Z, il nuovo format condotto da Tommaso Zorzi. Queste le parole della conduttrice in merito (QUI il video):

“Cosa mi ha regalato Francesco? Un orologio. Poi te lo faccio vedere in privato”.

Ma non solo. Dopo aver svelato il regalo ricevuto da Francesco Totti per i suoi 40 anni, Ilary Blasi ha ammesso di aver ricevuto una bellissima sorpresa anche dallo stesso Tommaso Zorzi. Ecco le sue parole a riguardo:

“Il tuo regalo è stato pazzesco, ma non voglio rivelarlo. È stato assolutamente gradito, bellissimo”.

Come se non bastasse nel corso della chiacchierata Ilary Blasi ha anche svelato se prenderebbe mai parte a L’Isola dei Famosi nelle vesti di concorrente. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.