Chi è Tommaso Zorzi? Età, vita privata, fidanzato e Instagram

Chi è Tommaso Zorzi: dall’età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Tommaso Zorzi

Nome e Cognome: Tommaso Zorzi

Data di nascita: 2 aprile 1995

Luogo di Nascita: Milano

Età: 26 anni

Altezza: 1,90 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: influencer

Fidanzato: Tommaso è attualmente single

Figli: Tommaso non ha figli

Tatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito, la scritta “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, una croce sul polso sinistro, un piede sul piede e una foglia di bambù (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @tommasozorzi

Biografia, età e padre

Tommaso Zorzi nasce il 2 aprile 1995 a Milano. La sua età è dunque pari a 26 anni, mentre la sua altezza corrisponde a 1,90 m. Della sua vita privata sappiamo che il giovane blogger viene da una famiglia benestante di Milano, ed è considerato come uno dei ragazzi più ricchi d’Italia! Ma di cosa si occupano i suoi genitori? Suo padre Lorenzo è amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi, mentre sua madre Armanda Frassinetti lavora come dietista.

E ancora della vita privata di Zorzi sappiamo che a 18 anni ha lasciato casa sua per trasferirsi in Scozia, dove ha imparato bene la lingua. Successivamente Tommaso si è spostato a Londra, dove ha vissuto in una casa famiglia. Qui ha iniziato un corso di studi in Economia e Business Management.

La vita inglese però gli è servita a molto di più. In quegli anni infatti, come ha raccontato lo stesso influencer al settimanale Chi, Tommaso ha scoperto sé stesso, capendo di essere omosessuale. A quel punto, a soli 18 anni, ha deciso di fare coming out, inviando un’email a sua madre, che tuttavia ha accettato la cosa senza alcun tipo di problema.

Tommaso Zorzi si definisce un ragazzo testardo e impulsivo, tuttavia ha imparato a non giudicare mai nessuno. Proprio grazie al suo lavoro, il blogger ha tra i suoi amici alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, tra i quali Aurora Ramazzotti, alla quale è legato da diversi anni. Dopo un periodo di incomprensioni, a fine GF Vip, Tommaso è riuscito ad avere un confronto con Aurora e chiarire così le divergenze.

Allo stesso tempo però spesso Zorzi è stato protagonista di alcuni scontri social con diversi Vip con i quali non sembrerebbe andare molto d’accordo. L’influencer infatti non riesce a tenere a freno la lingua, e spesso commenta alcuni avvenimenti riguardanti il mondo televisivo e del gossip.

Scopriamo adesso tutto qualcosa in più sulla sua vita privata e sentimentale.

Vita privata di Tommaso Zorzi: è fidanzato?

In molti cercano di sapere qualcosa in più sulla vita privata di Tommaso Zorzi, in particolare per quanto riguarda la sua sfera sentimentale e se dunque è fidanzato. Attualmente pare che l’influencer sia single, nonostante in passato abbia avuto relazioni e frequentazioni. Tommaso Zorzi è stato fidanzato con Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize. La storia tra i due è andata avanti per qualche tempo, fino a quando ad inizio 2018 la coppia non si è separata ufficialmente.

Successivamente Zorzi ha avuto una breve frequentazione con Armando Condemi, un designer di Milano. Tutto è partito quando lo scorso Natale il blogger ha condiviso sui social uno scatto con quello che apparentemente sembrava essere il suo nuovo fidanzato. Tuttavia qualche ora dopo Tommaso ha raccontato che si trattava di un semplice esperimento sociale, svelando come il tutto fosse stato organizzato a puntino.

Tommaso Zorzi e Armando Condemi infatti prima degli scatti che li hanno visti protagonisti non si erano mai incontrati! Tuttavia caso ha voluto che i due, dopo aver trascorso del tempo insieme, si sono resi conti di essere in grande sintonia, essendo anche attratti l’uno dell’altro. A quel punto il blogger e il designer hanno iniziato una frequentazione, che tuttavia non ha dato i risultati sperati.

Attualmente dunque Zorzi è nuovamente single, ma l’influencer non si perde d’animo ed è ancora alla ricerca della sua anima gemella. Al Grande Fratello Vip, Tommaso si è innamorato di Francesco Oppini. Amore non ricambiato poiché quest’ultimo è felicemente impegnato con Cristina. Nonostante ciò, però, conservano una bella amicizia.

Carriera

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Tommaso Zorzi. Il giovane blogger ha debuttato nel mondo dello spettacolo qualche anno fa, quando ha preso parte al noto programma di MTV Riccanza. Da allora l’influencer ha partecipato più volte parte alla trasmissione, diventandone un protagonista ricorrente. Come se non bastasse Tommaso è stato anche inviato del Festival di Sanremo, per poi diventare nuovamente protagonista del piccolo schermo.

Nel 2018 infatti Zorzi prosegue la sua carriera dapprima diventando concorrente di Dance Dance Dance, e poi di Pechino Express. Grazie all’adventure game Rai, dove ha gareggiato con Paola Caruso, Tommaso ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico, conquistando il cuore di gran parte dei telespettatori.

Come se non bastasse il 13 maggio 2020 Tommaso Zorzi ha anche pubblicato il suo primo libro, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. Il romanzo è ispirato alla sua vita privata e sentimentale, e racconta le vicende del giovane Filippo Villa e dei fidanzati (o dei casi umani, come lo stesso Tommaso specifica) che ha incontrato nel corso degli anni, soffermandosi in particolare sull’ultimo. Il libro di Zorzi ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e non è escluso che in futuro il blogger decida di pubblicare una seconda fatica letteraria.

A settembre 2020 arriva per l’influencer un’ennesima importante novità per la sua carriera. Tommaso viene infatti scelto come concorrente del Grande Fratello Vip 5, dov’è riuscito a trionfare, come vedremo in seguito.

Dopo la vittoria nel reality, è arrivato il suo esordio al Maurizio Costanzo Show. Tommaso per l’occasione ha sfoggiato una cravatta molto speciale, donata da Leonardo Bongiorno e appartenuta al grande Mike, come raccontato da Zorzi.

Dove seguire Tommaso Zorzi: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Tommaso Zorzi possono seguire il noto blogger tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

L’influencer è molto attivo sul social, dove ha già raggiunto oltre1,8 milioni followers. L’ex volto di Riccanza condivide spesso con i fan attimi della sua vita privata, della sua carriera e non solo.

Zorzi infatti ama tenere vivo il contatto con il suo pubblico, e spesso racconta tutto quello che gli accade durante la giornata. È possibile trovare il ragazzo anche su Twitter.

Non mancheranno senza dubbio anche i momenti più salienti della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Come si relazionerà Tommaso agli altri concorrenti? Non resta che attendere per scoprirlo.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5

Il 14 settembre è partito ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione del reality più spiato d’Italia vede ancora una volta la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e da Antonella Elia, nelle vesti di opinionisti. Ben 21 i concorrenti che popolano il loft di Cinecittà, e tra essi c’è anche Tommaso Zorzi. Già da tempo si parlava dell’arrivo dell’influencer all’interno del programma, tuttavia la conferma è arrivata solo qualche giorno fa, durante un’intervista su Chi. Ecco cosa afferma lui in merito alla sua partecipazione alla trasmissione:

“Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me. Io sono diverso dagli altri, ve ne accorgerete. Vivo tra il sacro e il profano di continuo. Cammino sulla linea dello show cadendo o vincendo. E sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”.

Perché Tommaso Zorzi partecipa al Grande Fratello VIP 5

Ma perché dunque Tommaso Zorzi ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 5 e cosa dovremmo aspettarci da lui? Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Il GF Vip è una grande palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per crescere. Io ho solo una paura: devo contare fino a dieci. Se mi partono i cinque minuti è una tragedia. Sono Ariete e, se mi toccano determinati tasti, so già che per me sarà la fine. Preparatevi al Tommy Show, almeno spero; altrimenti preparatevi al vostro incubo peggiore. La nomination? La vivo con odio. Se mi nomini, organizzo una festa apposta per non invitarti, sia chiaro. E lo farò anche nella casa”.

E ancora, parlando dei suoi genitori e svelando come hanno reagito alla notizia del suo arrivo al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi aggiunge:

“Mio padre vive fuori dal mondo, mi ha chiesto cosa fosse il GF Vip, io la amo anche per questo. Mi mancherà da morire. Sono felice di avere una madre che non sogna di andare ospite da Federica Panicucci o Barbara d’Urso. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso, per intenderci e per fortuna”.

La sua permanenza però ha avuto fin dall’inizio qualche piccolo intoppo a causa della febbre e nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, Zorzi ha lasciato di nuovo la casa. Risultato più volte negativo al tampone per il Covid-19, pare che Tommaso abbia una semplice sinusite, causata dagli sbalzi di temperatura. Nonostante tutte le vicissitudini nel suo percorso, Tommaso Zorzi è riuscito ad arrivare fino alla fine del percorso e vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi opinionista a L’Isola dei Famosi

Al termine del reality, Tommaso è stato scelto come opinionista a L’Isola dei Famosi. Entrato subito nelle dinamiche del gioco, Zorzi ha già espresso le sue preferenze sui naufraghi e si è trovato già a battibeccare con Akash Kumar, che ha replicato dopo la sua eliminazione. I due non mancano occasione di lanciarsi frecciatine.

Intanto Tommaso ha annunciato che oltre al ruolo di opinionista (tra Isola e Maurizio Costanzo Show), gli è stato affidato anche il compito di essere conduttore di un nuovo format, legato al reality, dal nome Il Punto Z. Tommaso, tra l’altro, commenta anche la fascia del daytime di Italia 1 dell’Isola.

