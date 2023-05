Ilary Blasi si fa saldare un filo d’oro da 18 carati sul corpo

NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2023

Il gesto di Ilary Blasi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilary Blasi. Come sappiamo nell’ultimo anno si è spesso parlato della conduttrice, che ha fatto discutere per via della fine del suo matrimonio con Totti. Da qualche mese tuttavia la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha ritrovato l’amore e la serenità, al fianco di Bastian Muller, col quale le cose starebbero procedendo a meraviglia. Al momento nel mentre la Blasi è impegnata proprio con il reality show, che anche quest’anno sta ottenendo un enorme successo. Nelle ultime ore però qualcosa ha fatto discutere il web. Scopriamo di cosa si tratta.

Ilary si è infatti mostrata sui social intenta a farsi saldare sul corpo un filo d’oro da 18 carati. Si tratta di una nuova moda, che sta spopolando da qualche tempo, alla quale anche la Blasi ha ceduto. La conduttrice dunque da ora in poi non potrà più togliere il prezioso, e su Instagram ha mostrato fieramente il lavoro terminato.

Ilary Blasi si fa saldare un filo d’oro sul corpo pic.twitter.com/0JN3qGpo23 — disagiotv (@disagio_tv) May 31, 2023

Tuttavia il gesto di Ilary Blasi ha diviso il web. Mentre in molti hanno apprezzato la scelta della presentatrice di farsi saldare il filo d’oro sul corpo, tanti altri l’hanno duramente criticata. Nel mentre in questi giorni la conduttrice ha presentato il suo Bastian a Vladimir Luxuria, in occasione dello show New Mucca Drag Superstar al Muccassassina per i festeggiamenti per i 40 anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Proprio a Novella2000 così l’opinionista dell’Isola ha rivelato le sue impressioni, e in merito ha affermato:

“Se sono affiatati? Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Ilary la vedo molto più serena. Nonostante io sapessi della separazione con Totti, prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri, dagli opinionisti e tutti coloro che lavorano intorno a lei”.