Andrea Sanna | 21 Maggio 2023

Intervista a Vladimir Luxuria

“Quando ci porti Bastian?”. Così Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi ha stuzzicato Ilary Blasi sul suo fidanzato. E, a quanto pare, la conduttrice ha mantenuto la promessa.

L’occasione è stato lo show New Mucca Drag Superstar al Muccassassina e i festeggiamenti per i 40 anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Vladimir Luxuria era ospite d’onore all’evento, in compagnia del suo amico Danilo Zanvit. Ilary Blasi, invece,si è presentata insieme a Bastian Muller, la sorella Silvia, il cognato, nipoti e alcuni amici. Ed è qui che ha presentato il suo compagno all’ex parlamentare.

Curiosi di sapere le impressioni di Vladimir Luxuria, noi di novella2000.it l’abbiamo intercettata e fatto con lei quattro chiacchiere. E abbiamo parlato anche di Isola…

Ha avuto il piacere di incontrare Ilary e Bastian. Cosa ne pensa di questa love story?

“Ero curiosa di conoscerlo e lei ha mantenuto la promessa. Ci siamo sentite qualche giorno fa, sapeva del mio show al Muccassassina. Mi ha detto di voler venire così mi avrebbe portato anche Bastian. Sono stata contenta”.

Bastian come le è sembrato a primo impatto?

“Io avevo un po’ di timore perché non sapevo come lui avesse reagito. In realtà segue l’Isola dei Famosi, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a Ilary.

E ci tiene poi a fare una precisazione…

“Alcuni siti avevano riportato che era arrivata al Muccassassina senza Bastian, proprio perché non avevano colto, ma lui c’era! Solo che è riservato”.

Vladimir Luxuria insieme a Ilary Blasi e Bastian Muller

Avete avuto modo di conversare lei e Bastian?

“Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. È stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy”.

Che vi siete detti?

“Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha anche raccontato come si sono sconosciuti, però non glielo lo dico…”

Ilary ha deciso di mostrarsi con il suo compagno a un evento comunque importante…

“Questo rapporto ormai si è sdoganato. Devo dire che sono orgogliosa: ha scelto questa serata per la presentazione di Bastian. Un locale così importante. In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti”.

Le sono sembrati affiatatati?

“Sì. Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie come Albano e Romina, però sono cose che succedono…”.

Come vede Ilary dopo il momento complesso dato dalla separazione?



“La vedo molto più serena. Nonostante io sapessi della separazione con Totti, prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri, dagli opinionisti e tutti coloro che lavorano intorno a lei”.

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi

Ma parliamo di Isola dei Famosi: che mi dice di questa nuova edizione?

“Mi sembra una bellissima edizione e mi sto divertendo moltissimo. Penso che porterà fortuna a molti naufraghi”.

Per esempio?

“Scommetto che Paolo e Marco diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione”

Dove li vedrebbe bene?

“A Mediaset, ovviamente (ride ndr).

Ha un programma in mente?

Una seconda serata su Italia 1. Non perché ho avuto indiscrezioni, ma è ciò che penso io. Sono televisivi, fanno sketch improvvisati, hanno la battuta pronta. Mi ricordano Nicola Savino. Grande successo a Radio Deejay ma anche in TV”.

Quindi pensa che uno dei due possa arrivare agevolmente alla vittoria?

“Ora giocano separati, ma uno dei due può essere un potenziale vincitore. Anche se l’Isola riserva sempre delle sorprese”.

Chi potrebbe rivelarsi tale?

“Io non sottovaluterei Cristina e Pamela”

C’è qualche naufrago che l’ha delusa o da cui si aspettava qualcosa in più?

“Delusa no. Direi dispiaciuta dai tanti ritiri per motivi di salute. Confidavo molto in Alessandro e Simone, per parlare di tematiche care anche a me. Così come Fiore”.

Che mi dice invece di Helena? È un personaggio molto divisivo…

“Dipende dai punti di vista. Senza polemiche lei ha una crisi d’identità e le polemiche se le va a cercare (ride ndr). Ma è anche molto schietta. Chi mette zizzania e fa polemiche a me fa simpatica, creano dinamiche”.

E Nathaly?

“Anche lei. All’inizio ci ho pure litigato. Però è stupenda. Pure da sola litiga con le palme e adoro!”

Nonostante le smentite i gossip sulla querelle Blasi-Papi non si placano. Cosa può dirci?

“Noi ridiamo e scherziamo, prima nel camerino di Ilary, durante la trasmissione in studio e dopo nella sala degli autori. Al termine della puntata beviamo insieme un bicchiere di vino, due patatine. Sinceramente tutta sta tensione non la vedo”

Alcuni sui social sostengono invece che la presenza di Papi abbia un po’ rabbuiato lei. Come risponde?

“La differenza tra Papi e Nicola è che io Nicola lo conoscevo di più rispetto a Papi perché avevamo già lavorato insieme. Papi l’ho conosciuto in occasione di Scherzi A Parte, quindi all’inizio non sapevo come sarebbe andata. Ma dopo averlo conosciuto, abbiamo riso e scherzato. Molto tranquillo. Non sono rabbuiata dalla presenza di Papi, se può servire a chiarire questa cosa”