Il look di Ilary Blasi a L'Isola

Siamo nel pieno della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, come sempre in onda su Canale 5. Una nuova edizione ci terrà compagnia per i prossimi mesi, sotto la guida di Ilary Blasi. Ad affiancarla l’inviato Massimiliano Rosolino e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Così esattamente come accaduto per il Grande Fratello Vip, anche per questo reality torna la rubrica dedicata ai look. In particolare ci concentreremo su quello della conduttrice Ilary Blasi. Ma chi la veste questa sera?

Durante il primo appuntamento Ilary Blasi ha indossato un abito firmato dal marchio Lia Stubbla, mentre le scarpe erano griffate Casadei. Pare tra l’altro che in merito a quel vestito total black ci sia una curiosità dietro, dato che è stato sfoggiato anche da Hosk Elsa al Festival di Cannes, anche se in quel caso il brand era Etro.

Per la seconda puntata, invece, Ilary Blasi ha scelto un completo interamente rosso. Come emerso dall’esperto di moda Manuel Di Gioia a vestirla è di Francesco Paolo Salerno. Ma non solo, perché conosciamo anche il brand delle scarpe, che questa volta portano la firma Le Silla. Insomma la conduttrice ha deciso di sfoggiare prestigiosi marchi italiani per questa sera.

Un abito morbido e all’avanguardia che rispecchia a pieno la personalità di Ilary Blasi. E a voi piace questo bellissimo outfit scelto dalla presentatrice per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi? Fatecelo sapere nei commenti!

