L’abito di Ilary Blasi già visto al Festival di Cannes: ecco di che marchio è

1 L’abito di Ilary Blasi

Parte l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi con alla conduzione, per la prima volta, Ilary Blasi. La showgirl si è detta emozionata per questa nuova esperienza e non vedeva l’ora di iniziare, con la voglia soprattutto di tornare un po’ alla normalità dopo un anno difficilissimo.

Opinionisti quest’anno sono Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, però, non è presente da subito poiché ha contratto il Covid, quindi dovrà aspettare la guarigione. Inviato dall’Honduras quest’anno, invece, c’è Massimiliano Rosolino.

Ma che abito ha deciso di indossare Ilary Blasi per questa sua prima volta alla conduzione del reality? Grazie a Manuel Di Gioia, esperto di moda e attentissimo ai look dei vipponi, conosciamo tutte le informazioni valide e le curiosità sul vestito.

Il marchio dell’abito è Lia Stubbla, mentre le scarpe sono Casadei. Un abito simile era già stato indossato da Hosk Elsa al Festival di Cannes, ma il quel caso il marchio era Etro.

Look Ilary

Abito Lia Stubbla

Scarpe Casadei

#isola pic.twitter.com/QAR9a44HIu — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) March 15, 2021

E voi cosa ne pensate? Vi piace l’outfit scelto da Ilary Blasi per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021?