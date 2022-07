1 Dopo la separazione spunta il nome di Alvin

Non si placano i presunti retroscena e pettegolezzi dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma ha deciso di chiudersi in un silenzio assordante, a seguito delle foto spuntate su Chi che lo vedrebbero vicino alla presunta nuova fiamma Noemi. Mentre la conduttrice sta trascorrendo dei giorni lontani dall’Italia insieme ai suoi figli.

A parte le dichiarazioni dell’amico della coppia e la replica della sorella di Ilary Blasi, nessuno si è esposto troppo sulla vicenda. C’è stato un diplomatico commento da parte di Lory Del Santo, così come dell’opinionista de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare che, in qualche modo, ha vissuto da vicino la vicenda, ha definito la presentatrice una donna “tosta” e in grado di potersela cavare in questa situazione complessa.

A non proferire parola, almeno al momento, è Alvin. Grande amico e collega di agenzia anche durante la recente edizione del reality show, che ha visto lui come inviato, ha preferito non esporsi al momento. I due hanno confessato il loro legame speciale e di sentirsi spesso per questioni lavorative. Ma Dagospia ha lanciato un nuovo scoop. Secondo il sito Alvin non sarebbe del tutto estraneo alla vicenda (non si capisce quale sia il suo ruolo), tanto che a Milano sarebbe sotto l’occhio attento della stampa locale. L’inviato ricordiamo, tra l’altro, che è da 15 anni sposato con Kali Wilkes, madre dei suoi due figli.

Ma leggiamo quanto si apprende da Dagospia, come raccolto anche dalle maggiori testate: “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”

Ora come ora restano tanti punti di domanda e nessuna risposta, dunque un gossip fine a se stesso. Nessuno dei due si è esposto tra le altre cose. C’è da dire che Alvin e Ilary Blasi non hanno mai nascosto la loro splendida amicizia e l’inviato potrebbe magari essere stato di supporto alla conduttrice in questi mesi difficili.

