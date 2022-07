La sorella di Ilary Blasi sbotta sui social e accusa i finti amici dell’ex coppia

1 Le parole della sorella di Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è la notizia del momento e fa davvero scalpore considerando che il loro matrimonio andava avanti da 17 anni. Inoltre erano una delle coppie più amate dal pubblico italiano. E adesso a questa notizia ne seguono tante altre di speculazioni.

Si parla di una nuova donna nella vita dell’ex calciatore. Ma si vocifera anche che il motivo in realtà sarebbero dei messaggi compromettenti sul cellulare della conduttroce TV. Sembra ci sia un uomo, più giovane, che ha suscitato il suo interesse. Ma questo gossip non arriva solo da paparazzi e giornalisti, ma anche da persone vicine all’ex coppia. Proprio per questo motivo oggi, stufa delle continue chiacchiere, è intervenuta sui social la sorella minore di Ilary Blasi: Melory.

Classe 1990, Melory Blasi vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, cioè una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Ma è anche influencer e su Instagram ha oltre 45mila follower. Proprio su questo social ha deciso di intervenire in difesa della sorella (e anche dell’ex cognato) dopo aver letto l’ennesimo commento sulla separazione.

In particolare Melory ha tirato una vera e propria frecciatina a tutti coloro che sarebbero dovuti essere amici, ma che invece hanno speculato su questa separazione. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”. In pratica la sorella di Ilary è andata soprattutto contro Alex Nuccetelli, pr romano, ex marito di Antonella Mosetti e vecchio amico di Totti. Proprio lui di recente aveva spifferato che ad un suo evento Francesco Totti aveva conosciuto la nuova fiamma Noemi Bocchi. Inoltre aveva parlato pure di nuove frequentazioni per Ilary Blasi.

Ma vediamo cosa hanno detto i due ex conciugi nel comunicare la separazione…