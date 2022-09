1 Ilary Blasi e Totti vicini al divorzio

Dopo essere stati i protagonisti dell’estate, si avvicina l’ultimo capitolo per Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono infatti in procinto di divorziare, e in questi giorni sarebbero iniziati i primi incontri ufficiali per la separazione definitiva. Come ormai ben sappiamo il desiderio di Totti è quello di concludere le trattative il primo possibile, soprattutto per la serenità e la tranquillità dei suoi figli. In queste ore nel mentre stanno emergendo i primi dettagli sul presunto accordo per il divorzio di Ilary e Francesco, che a breve dunque potrebbero lasciarsi definitivamente il passato alle spalle.

Come si mormora nell’ambiente infatti sembrerebbe che la coppia più celebre dello spettacolo italiano stia per dirsi addio in modo pacifico e sereno, tuttavia ci sarebbero delle condizioni che non dovranno essere vietate. Secondo le voci di corridoio infatti né alla Blasi né a Totti sarebbe concesso andare in tv per rilasciare interviste in merito alla separazione. Dopo il ciclone mediatico che li ha travolti infatti i due vogliono allontanare i gossip, ed entrambi dunque sceglieranno la via del silenzio. Ma non solo.

Secondo il presunto accordo pare che Ilary Blasi avrà una nuova casa, che tuttavia sarà intestata ai suoi figli, e che riceverà un importante assegno economico. Dal suo canto Totti, che fino a questo momento è rimasto nell’ombra, dopo il divorzio potrebbe decidere di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, dopo mesi passati a nascondersi.

In queste ore intanto abbiamo appreso che in attesa della separazione, Ilary e Francesco sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, nella loro mega villa all’Eur. Andiamo a rivedere quello che è emerso.