Anna Pettinelli che sorpresa! Il romantico videomessaggio del compagno Beppe: “Ti amo profondamente”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

verissimo

Oggi Anna Pettinelli è stata ospite di Verissimo e ha parlato anche della sua storia d’amore con Beppe. Lui poco dopo l’ha sorpresa con un romantico videomessaggio in cui ha svelato come si sono conosciuti. Poi ha ribadito: “Ti amo profondamente”. Scopriamo cosa è successo in puntata.

La sorpresa ad Anna Pettinelli

In questa domenica pomeriggio Anna Pettinelli ha fatto un salto a Verissimo per parlare della sua storia tra lavoro e vita privata. La professoressa della scuola di Amici 23 ha recentemente parlato della relazione con il suo nuovo compagno, senza dimenticare però quanto vissuto in passato:

“Ho sofferto per amore e per lontananza. Mi hanno tradita in mille maniere. Ho avuto un fidanzato che ha avuto una vita parallela per due anni. Io sono sempre la solita cretina che ci ricasco, ma si capisce che non si conosce mai la persona che si ha accanto. Una piccola parte di me è guardinga. Anche oggi, sì. C’è un 10% che mi mette al riparo dalle fregature”

Oggi però è innamorata. Anna Pettinelli ha parlato del suo nuovo compagno: “Lui si chiama Beppe. È un anno nella mia vita. Lui è un uomo passionale e romantico”. Poco dopo Silvia Toffanin ha mostrato alla speaker radiofonica un dolcissimo video da parte del suo compagno, che le ha espresso tutto il suo amore. Il tutto si è concluso con un “Ti amo profondamente”.

Ecco il pezzetto di videomessaggio ricevuto da Anna Pettinelli….

Anna Pettinelli è rimasta molto sorpresa da questo video da parte del suo compagno. Anche se sotto c’è anche lo zampino di Carolina, sua figlia. Lui infatti è una persona schiva che non ama i riflettori, ma estremamente romantico.

Insomma Anna Pettinelli ha ricevuto un regalo davvero meraviglioso dal suo attuale fidanzato. Non si aspettava un gesto del genere ma ne è parsa molto felice di questo. Come biasimarla?