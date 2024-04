NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

In queste ore è giunta notizia che Cristiano Iovino è stato aggredito da un branco a Milano: ecco cosa sarebbe accaduto e come sta il personal trainer, che in questi mesi è finito al centro del gossip per via del presunto flirt con Ilary Blasi.

Cristiano Iovino aggredito a Milano

Chi segue il mondo del gossip conosce senza dubbio bene il nome di Cristiano Iovino. Il personal trainer infatti è finito al centro dell’attenzione mediatica per via del legame con Ilary Blasi, di cui si è tanto discusso. La conduttrice, come è noto, ha raccontato di aver preso un semplice caffè con Iovino, che tuttavia ha dato una versione differente della storia. Stando alle sue parole, tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio flirt, che sarebbe andato avanti per diverso tempo. Il gossip ovviamente non è mai stato confermato e la stessa Blasi ha smentito di aver avuto una “relazione intima” con Cristiano.

Nel mentre in queste ore si è sta nuovamente parlando di Iovino, stavolta però per uno spiacevole fatto di cronaca. Come riportano le principali testate italiane infatti il personal trainer è stato aggredito da un branco a Milano. Stando a quanto si legge, Cristiano, che stava rientrando a casa, si trovava in zona Portello nella notte tra domenica e lunedì, quando a un tratto cinque o sei uomini sarebbero scesi da un van e avrebbero iniziato a pestarlo. Dopo l’aggressione il branco sarebbe poi fuggito a bordo dello stesso furgone.

Come si legge su Milano Today, alle 3.28 in punto Cristiano Iovino ha chiesto il soccorso del 118. I medici sono così prontamente intervenuti e hanno medicato sul posto il personal trainer, che avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Attualmente pare che Iovino non abbia ancora sporto denuncia e che anche ai Carabinieri abbia fornito pochi dettagli sull’aggressione. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.