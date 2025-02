Giorgia ha ricevuto una standing ovation al Festival di Sanremo 2025 dopo la sua esibizione con “La cura per me“. Ecco il video.

Standing ovation per Giorgia

Prosegue la gara dei Big al Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti alla guida. Il conduttore sta mantenendo la sua promessa e sta procedendo a passo spedito per tentare di chiudere la prima puntata entro le 01:35. Nel frattempo, la gara va avanti e tra i concorrenti si è esibita anche Giorgia, la quale ha cantato “La cura per me“.

Il testo è molto emozionante e ha subito conquistato con un testo magnetico, capace di catturare l’attenzione. Il conduttore l’ha presentata e dopo pochi secondi il pubblico ne è rimasto attratto ed è calato il silenzio in tutto il teatro. A essere apprezzate sono state anche le sue doti canori, come sempre, e l’interpretazione.

Qui sotto possiamo vedere uno stralcio dell’esibizione che mette in mostra tutta la bravura di Giorgia. Alla fine, inoltre, gli spettatori si sono alzati in piedi per regalarle una standing ovation. Poi Carlo Conti, come ha fatto con tutti gli altri Big, è arrivato a centro palco con un mazzo di fiori da donarle.

