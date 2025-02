Commuove Simone Cristicchi al Teatro Ariston del Festival di Sanremo! La sua Quando sarai piccola è da standing ovarion. Tutto il pubblico non ha trattenuto le lacrime per questo meraviglioso momento.

Simone Cristicchi da standing ovation

Nelle prove generali ha commosso tutti (orchestra compresa), Simone Cristicchi è tornato sul palco del Festival di Sanremo 2025 e l’ha fatto davvero in grande stile. L’artista si è presentato con Quando sarai piccola, un brano dedicato alla sua mamma in cui tanti di noi si sono identificati o hanno pensato a una persona cara.

La delicatezza con cui Simone Cristicchi ha presentato questo bellissimo pezzo, ha letteralmente pietrificato tutti. Pensate che questa sera durante la sua esibizione in sala è calato il silenzio e a più riprese ci sono stati degli applausi scroscianti, fino al momento finale, in cui anche un pubblico esigente come quello di Sanremo, è esploso in una meritatissima standing ovation.

Le telecamere del Festival di Sanremo 2025 hanno ripreso i volti di alcuni dei presenti in sala e l’emozione è stata davvero fortissima. Abbiamo visto in molti non riuscire minimamente a trattenere le lacrime. Qualcuno probabilmente ha ricordato frammenti di vita vissuta e si è identificato in questa splendida canzone. Anche in sala stampa c’è stato un bell’applauso per Simone Cristicchi, poeta della nostra musica italiana, in grado di cogliere le sfumature di questa vita e farne dei brani meravigliosi come questo.

Se posso un consiglio.

Se posso un consiglio.

Amate il vostro artista riconoscendo sempre i MERITI degli altri. Grazie Simone Cristicchi ❤ #Sanremo2025

Il cantante si candida seriamente alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2025. Dal primo sentiment del pubblico sui social il riscontro sembra essere piuttosto positivo. E questo non può che fare ben sperare per quel che sarà da qui a sabato.

Che dire? Simone Cristicchi arriva sempre dritto al cuore e la sua musica è pronta a lasciare un segno indelebile in questo Festival.