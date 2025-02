Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Giorgia, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. La Todrani ha convinto anche Annalisa, che le ha scritto una bellissima dedica social.

La dedica di Annalisa per Giorgia

A distanza di 2 anni dall’ultima partecipazione al Festival della canzone italiana, quest’anno Giorgia ha deciso di rimettersi in gioco ed è così tornata all’Ariston in occasione di Sanremo 2025. Stavolta la Todrani, che è già una delle favorite alla vittoria di questa edizione, presenta la canzone La cura per me, che poco fa abbiamo finalmente ascoltato per la prima volta.

L’esibizione ha naturalmente conquistato non solo il pubblico in sala, ma anche tutti i telespettatori e il web. Non è mancata anche la prima standing ovation di questa edizione e di certo questo sarà un Festival importante per la cantante romana.

Giorgia nel mentre ha conquistato anche Annalisa. Poco fa infatti la Scarrone ha scritto sui suoi social una dolce tenera per la sua collega e amica. La cantante di Sinceramente ha infatti affermato: “La cura è sentirti cantare”.

Venerdì sera nel mentre, in occasione della quarta serata, quella dei duetti e delle cover, le due artiste si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston. La Todrani e la Scarrone proporranno una rivisitazione di Skyfall, iconico brano di Adele e di certo le emozioni saranno assicurate.