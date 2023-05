Inclusione e naturalezza: l’angelo rosso della bellezza

Spettacolo

Redazione | 3 Maggio 2023

“Purtroppo non sempre venivo accettata nei casting, perché non corrispondevo agli standard di altezza: mi mancavano 5 centimetri, 1,70 anziché 1,75. Nella mia vita ho ricevuto tanti rifiuti, e a volte ho anche pensato di lasciare tutto. Ma il mio amico Glauber Bassi mi ha sempre sostenuto, aiutandomi a realizzare il mio sogno”. Queste sono le parole di Isabel Christina Spessot Martinello, Red Angel, com’è soprannominata nel mondo della moda.

La trentaseienne modella, personal stylist e influencer italo-belga-portoghese risiede a Ginevra, in Svizzera. Conosciuta per aver realizzato shooting fotografici sulla prestigiosa rivista Harper’s Bazaar e Vogue Brasil, Isabel ha collaborato anche con la modella e cantante Veronika Garcia, sempre con al suo fianco il fotografo brasiliano Bassi.

“È stato un orgoglio essere comparsa su queste riviste famose in tutto il mondo, e su cui ammiravo la top model idolo della mia adolescenza”, afferma l’indossatrice. “Da lì altre opportunità si sono aperte con Hooks Magazine e Malvie Magazine, sulle quali sono stata addirittura in copertina”.

Bellezza naturale ma sempre ricercata

Naturalezza, fisico tonico e scolpito e zero ritocchi all’immagine. È così che Isabel Christina vuole le sue foto.

Continua: “Di Glauber mi fido ciecamente. Le foto non devono alterare la realtà, non credo sia giusto creare un’immagine falsa di sé. Per questo mi prendo cura del mio corpo e seguo una dieta specifica: per ottenere fotografie realistiche e naturali che mostrino ciò che è bello senza cambiare la mia identità o alterare il mio fisico”.

Oggi, finalmente, i rigidi standard di bellezza imposti dalla società e dalla moda stanno velocemente cambiando, risultando più inclusivi.

E proprio in relazione a questo cambiamento Glauber Bassi terrà un’esposizione fotografica a Milano, dal 31 aprile al 6 maggio, chiamata Black Soul per sottolineare l’importanza di includere le persone di colore nella moda.

Conclude Isabel Christina: “Sono entusiasta per questo progetto. L’inclusione è tutto, e la moda è inclusione”.

a cura di Mattia Pagliarulo