Ariadna Muro incoronata Miss Woman, la più bella tra le donne

Spettacolo

Redazione | 3 Maggio 2023

Si è tenuta allo Sheraton Parco De Medici di Roma la finalissima di Miss Woman Beauty Contest, il concorso di bellezza internazionale ideato da Guido Walter Mariani. Ha trionfato Ariadna Muro, reginetta messicana, modella e istruttrice di giovani aspiranti per concorsi di bellezza.

L’ideatore del concorso

Guido Walter Mariani è imprenditore ambizioso e rampante. Ha lavorato sodo con il suo team di oltre cento tecnici e direttori internazionali per contribuire alla crescita sociale del nostro territorio a livello internazionale, portando a Roma sessanta meravigliose donne da ogni parte del globo.

Durante la finale del concorso Mariani ha annunciato cos’ha in serbo per l’anno prossimo, e ha sottolineato che la macchina organizzativa di Miss Woman è già pronta per l’edizione del 2024, che si terrà a bordo della nuova nave da crociera MSC World Europa.

Il podio

Oltre alla vincitrice Ariadna Muro, sono salite sul podio Miss Woman Poland Monica Stronska, seconda classificata, e Miss Woman Ungheria Rachel Pirlot, sul terzo gradino.

Le tre bellissime provenivano dal gruppo delle Top 10, giudicate dopo una selezione di sessanta Miss, provenienti da ogni parte del mondo.

Gli ospiti della serata

A giudicare le Miss sono state figure brillanti e con anni di carriera nel mondo del cinema e spettacolo.

Fioretta Mari ha presenziato la giuria e ha dato un valore aggiunto, ricordando i valori strettamente legati alle donne. Ha anche ricordato i criteri per cui avrebbero eletto la vincitrice del concorso.

Eva Henger ha condotto la serata, presentando i vari momenti e accompagnando le Miss sul palco.

Ancora in giuria Maurizio Mattioli, noto attore del cinema italiano; Raimondo Rossi, fotografo; Giada Sassu, imprenditrice italiana; Massimiliano Caroletti, importante produttore cinematografico.

Ilian Rachov, ospite e coreografo, ha coordinato e preparato le sfilate delle modelle.

Per i momenti di intrattenimento, sul palco di Miss Woman si sono presentati Antonio delle Donne, Mercedesz Henger, Ilenya e Francesco Giugno.