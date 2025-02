Innovazione e trattamenti su misura: il salone di Milano fa da riferimento per stile e benessere, e ora Andrei lancia una linea di prodotti

Servizi di qualità senza stress e realizzazioni uniche e personalizzate adatte a ogni tipo di lavoratore e cliente. Sono questi i punti di forza di Daniele Andrei, hair stylist e consulente d’immagine proprietario dal 2015 del salone Infinity Hairstylist in centro a Milano, a Porta Venezia.

Agenda densissima di appuntamenti e richiestissimo dalla clientela, sia maschile che femminile, compresi numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Andrei non si occupa solo di hair style, ma anche di bellezza, stile, benessere e rigenerazione che vengono offerti su prenotazione, compresa la domenica, con macchinari e tecniche d’avanguardia in un ambiente elegante e raffinato che ha saputo imporsi con la sua professionalità e diversificazione dei servizi.

“La passione per l’hair style nasce quando avevo quindici anni e iniziavo a fare i primi esperimenti, dimostrando talento e una certa propensione. Ora ho fatto di questo mestiere la mia vita, ho realizzato il mio sogno. Anzi, più di uno forse. E la mia agenda è fittissima di appuntamenti e consulenze riservate”, afferma Daniele.

“Ho lavorato molto per arrivare dove sono: mi sono specializzato e formato, ho fatto gavetta e accumulato esperienza, ho imparato a ‘leggere’ il cliente, interpretandone i desideri e associandolo al miglior servizio disponibile, personalizzato e su misura”.

Una competenza che ha reso Andrei uno dei professionisti più preparati del settore e un volto noto che, non pago, ha di recente dato vita a una sua linea di prodotti beauty realizzata con formulazioni uniche. Questa linea si sta tuttora espandendo, anche in termini di marketing e distribuzione. Ma non solo: ogni anno, a febbraio, insieme all’amica Lilia, co-conduce l’evento Promenade della moda.

a cura di Mattia Pagliarulo