My SOS Color è un innovativo sistema di colorazione per capelli progettato per rendere estremamente semplice il ritocco estetico fai-da-te…

My SOS Color è un innovativo sistema di colorazione per capelli progettato per rendere estremamente semplice il ritocco estetico fai-da-te del contorno viso e del punto riga tra un intervento e l’altro del parrucchiere.

Grazie al suo dispositivo brevettato (Brevetto Dep. nr. 102024000027165) garantisce la perfetta miscelazione di colore e attivatore, rendendo l’applicazione facile e veloce.

Il colore è delicato, formulato per minimizzare lo stress capillare e del cuoio capelluto, perfetto per ritocchi frequenti senza danneggiare la fibra capillare.

Il funzionamento è molto semplice e intuitivo: basta rimuovere il tappo dal dispositivo, premere delicatamente lo stantuffo per far fuoriuscire il colore e l’attivatore nella quantità perfetta già mescolati grazie al miscelatore e applicare direttamente il prodotto sulla ricrescita, distribuendolo con l’aiuto del pennellino inserito all’interno della confezione.

Infine, dopo aver lasciato in posa il prodotto per il tempo indicato, sciacquare, fare due shampoo, applicare la maschera professionale, sciacquare e smacchiare con l’apposita salvietta per togliere eventuali macchie. Ed è fatto!

Una soluzione per coprire la ricrescita in modo rapido ed efficace ovunque vi troviate.

Vantaggi principali

• Proporzioni di miscelazione precise.

• Applicazione facile anche per chi non ha esperienza professionale.

• Formula arricchita per nutrire i capelli durante la colorazione.

• Riduzione degli sprechi: usa solo ciò di cui hai bisogno!

• Essendo realizzato con materiali riciclabili, il dispositivo è ecosostenibile e può essere smaltito nella raccolta differenziata.