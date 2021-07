1 Irama indugia sulla scollatura di Elisabetta

Registrata il 25 giugno 2021, la prima puntata di Battiti Live è andata in onda su Italia 1 ieri sera, martedì 13 luglio. Tantissimi i cantanti che hanno potuto esibirsi per il pubblico a casa. Tra questi anche Irama, il quale dopo essersi esibito, è stato al centro di un video che ha fatto il giro del web. In particolare su TikTok un utente ha pubblicato il filmato a rallentatore del momento. Cliccando qui potrete vederlo anche voi.

Nelle immagini vediamo, infatti, il cantante parlare con i presentatori poco dopo il termine della sua perfomance sul palco. Proprio mentre si gira verso la Gregoraci, però, notiamo chiaramente frame dopo frame l’artista che indugia con lo sguardo sul décolleté della conduttrice. Il tutto dura davvero una frazione di secondo, infatti, poco dopo si riprende subito e ringrazia tutti con un inchino. Un memento breve ma che ha regalato tante risate tra gli utenti di Internet.

Nel corso della serata, comunque, si sono esibiti anche molti altri colleghi di Irama. Qui di seguito vi possiamo fornire la lista completa:

Nek

Sangiovanni

Master KG

Dotan

Boomdabash

Baby K

Colapesce Dimartino

Fedez

Orietta Berti

Alessandra Amoroso

Annalisa

Takagi e Ketra

Giusy Ferreri

Francesca Michielin

Noemi

Deddy

Capo Plaza

Shade

Gazzelle

Coma Cose

Federico Rossi

Mara Sattei

Arianna

Andrea Damante

Tralasciamo, per adesso, il simpatico video che ha visto come protagonista Irama e concentriamoci sull’ex gieffina che è tornata anche quest’anno come presentatrice di Battiti Live. Stiamo parlando, ovviamente, di Elisabetta Gregoraci, la quale ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera. Ha, infatti, spiegato come l’ha fatta sentire tornare a calcare questo palco e non solo. Se siete interessati e curiosi vi invitiamo a continuare a leggere…