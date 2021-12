Isabella lascia in lacrime Uomini e Donne insieme al cavaliere Fabio (VIDEO)

1 La “scelta” di Isabella Ricci

La puntata di oggi di Uomini e donne è stata piena di colpi di scena. Protagonisti sono stati la tronista Roberta con i corteggiatori Luca e Samuele. Poi è toccato a Biagio che ha fatto molto discutere. Infine è stato il turno di Isabella Ricci e del cavaliere col quale sta uscendo ormai da un po’ di tempo: Fabio.

E parliamo proprio della dama del Trono Over che è stata protagonista di un momento di pura gioia dato che ha lasciato il programma. Il tutto è avvenuto con una bella dichiarazione del suo cavaliere, seguito dal suo sì e le sue dichiarazioni fino agli applausi e alla felicità di tutti i presenti in studio.

I due si sono seduti al centro dello studio e Fabio ha subito preso la parola. Il cavaliere ha così fatto un bellissimo discorso su quanto siano stati bene in questo periodo, su quello che hanno affrontato nel bene e nel male. Ha dichiarato il suo amore per Isabella e alla fine le ha chiesto se avesse voluto uscire dal programma con lui. Lei ha accettato tra gli applausi del pubblico, di quelli del parterre e degli opinionisti.

Proprio Gianni e Tina hanno detto di essere felice di questo percorso di Fabio e Isabella Ricci e si sono congratulati con loro per il presente e per il futuro. Potete rivedere tutto questo momento e in generale tutta la puntata sul sito di Witty TV.

E da domani a Uomini e donne inizierà una puntata che in tantissimi attendono e che riguarda Andrea Nicole. Infatti alla tronista è successa una cosa che ha scatenato il caos in studio e anche molte critiche da parte di alcuni dei presenti. Ecco cosa vedremo…