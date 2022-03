1 Una naufraga segreta a L’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi 2022 si sta avvicinando sempre di più. Sappiamo, infatti, che lunedì 21 marzo prenderà il via la nuova edizione condotta, così come la precedente, da Ilary Blasi. Cambieranno, però, gli opinionisti. Sulle poltrone in studio, infatti, siederanno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Anche il cast ormai è stato annunciato. E tra loro abbiamo visto dei Vip che già hanno assunto i panni di naufraghi. A quanto pare, però, qualcuno ha commesso uno sbaglio all’interno dello staff.

Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa una foto sui social di una concorrente segreta. Come riporta anche il sito Blog TV Italiana, infatti, la società di produzione Banijay Italia ha pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram il nome di una persona in più. Portando, quindi, il conteggio a 23, invece che a 22 come precedentemente annunciato. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Patrizia Bonetti. Non appena si sono accorti dell’errore, però, hanno subito cancellato l’immagine. Però, il “danno” è stato fatto.

Adesso, infatti, siamo a conoscenza che in Honduras sbarcherà anche lei, ex concorrente del Grande Fratello 15. Oggi ha 27 anni e ha origini cubane. Ha fatto parlare di sé anche per alcuni flirt con Stefano Ricucci, Gianluca Vacchi e Fabrizio Corona. Spesso, inoltre, è stata ospite dei salotti di Barbara d’Urso come per esempio Pomeriggio 5 e Domenica Live nei panni di opinionista. Non ci resta che vedere, quindi, come verrà introdotta Patrizia a L’Isola dei Famosi 2022. Gli altri naufraghi sanno già della sua esistenza o sarà una sorpresa anche per loro?

Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo andiamo a rivedere chi altro farà parte del cast più nel dettaglio. Continuate a leggere se interessati…