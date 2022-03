1 I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 torna su Canale 5 il 21 marzo 2022, con al timone di conduzione Ilary Blasi. Tra gli opinionisti troviamo Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’inviato in Honduras è Alvin!

A una settimana dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022, conosciamo finalmente il cast ufficiale. Chi sono tutti i concorrenti di questa edizione? Scopriamoli insieme!

Antonio Zequila

Antonio Zequila

Altro reality ed esperienza televisiva per Antonio Zequila.

Dopo la prima apparizione a L’Isola (nel 2005) e altre comparse TV dal GF Vip 4 a La Pupa e il Secchione, torna in Honduras per rimettersi in gioco.

Ma chi ci sarà ancora insieme a lui? Andiamo a vedere tutti gli altri concorrenti…