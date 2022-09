Problemi per due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi

Sono passati alcuni anni dall’edizione de L’Isola dei Famosi durante la quale abbiamo visto partecipare Belen Rodriguez, Rossano Rubicondi, Patrizia De Blanck e Massimo Ciavarro, tra gli altri. Il reality quell’anno è stato vinto da Vladimir Luxuria. Fatto sta che nel cast erano presenti anche le sorelle Eleonora De Vivo e Concetta, detta Imma, De Vivo.

Le due, stando a quanto riporta anche il sito Isa e Chia, sono sempre state legate da un rapporto d’amicizia con Silvio Berlusconi. E per tale ragione sono state coinvolte nel processo sul caso Ruby Ter. Il 28 settembre 2022 si sono presentate in aula con l’avvocato Maria Emanuela Mascalchi, la quale ha chiesto l’assoluzione delle due ex showgirl:

Da 10 giorni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come “olgettine”, ossia escort, ma non lo sono. Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi e questa non è una condotta illecita. Loro non hanno mai nascosto nulla.

In un comunicato ANSA, dove si parla sempre delle due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi, si legge:

I pm nella requisitoria le hanno etichettate come schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano. Dicendo che hanno partecipato a scene orgiastiche. Questi sono solo commenti e considerazioni scandalistiche da parte dell’accusa. Non ci sono elementi per arrivare a una condanna per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Dal processo sono emersi solo considerazioni legate alla morale, non reati.

Il PM ha chiesto quattro anni di carcere per le sorelle De Vivo de L’Isola dei Famosi. Seguiteci per altre news.

