Mediaset sta lavorando per la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Si parla da molto di una cambio alla conduzione. Via Vladimir Luxuria, quindi, che purtroppo non ha convinto. E al suo posto ci sarebbe già un nome in lizza, una nuova conduttrice che si sarebbe già resa disponibile. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno.

Elenoire Casalegno al posto di Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola dei famosi?

Come sappiamo, l’ultima edizione dell’Isola dei famosi (conclusasi a giugno) non ha avuto grande successo. Tra dinamiche poco attrattive e tanti ritiri, il pubblico non è rimasto convinto di questa edizione del reality. E così Mediaset sta lavorando per capire come migliorare la situazione.

Anche se tra gli spettatori l’idea è quella che sarebbe meglio che il reality si prendesse una lunga pausa, Pier Silvio Berlusconi nella presentazione dei palinsesti Mediaset ha confermato che ci sarà una nuova edizione dell’Isola dei famosi nel 2025. Ma ci saranno ovviamente dei cambiamenti per riportare in alto gli ascolti.

A farne le spese per prima potrebbe purtroppo essere proprio Vladimir Luxuria che, nelle vesti di conduttrice, non sarebbe stata troppo efficace. E quindi si sta già pensando a chi potrebbe sostituirla. Ecco che spunta il nome di Elenoire Casalegno, come riporta Davide Maggio. E aggiungiamo che il quotidiano Il Messaggero ha scritto che “la decisione sarebbe già presa”. Ma non solo, la diretta interessata ha confermato di essere in lizza: “Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente”.

Elenoire Casalegno è sata inviata dall’Honduras proprio nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi ed è una delle poche cose che è piaciuta molto al pubblico. Se il suo nome dovesse essere confermato sarebbe un gran colpo di scena! Dopo Ilary Blasi sostituita da un’opinionista, adesso la conduttrice sarebbe sostituita addirittura dall’inviata, una cosa mai successa.