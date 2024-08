Di oggi è la notizia della rottura di una coppia storica e amatissima, quella formata da Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo quattro figli e una felicità costantemente raccontata, la doccia fredda. E sui motivi della separazione sono usciti vari rumor, primo fra tutti quello del tradimento. Ma come stanno realmente le cose. Lei è intrvenuta sulla questione facendo una rivelazione.

Le parole di Alice Campello sul presunto tradimento di Alvaro Morata

Siamo rimasti tutti sconvolti nell’apprendere la notizia della fine della storia tra Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo vari rumor che li davano in crisi e vicini alla separazione, oggi è arrivata la conferma dai diretti interessati. La coppia (ormai ex) ha infatti scritto sui rispettivi profili Instagram che era tutto vero e che non stavano più insieme.

Dopo questa rivelazione sono quindi partite le ipotesi sui motivi della rottura. E così in molti hanno iniziato a parlare di tradimento. Tra le teorie, infatti, le corna sono spesso il motivo principale della fine di una relazione. Secondo i rumor, Alvaro Morata avrebbe quindi tradito la madre dei suoi quattro figli. E questa ipotesi si è fatta sempre più strada in tutta la giornata.

Così il gossip è arrivato alla stessa Alice Campello che ha deciso di intervenire sui social e rivelare come stanno realmente le cose. Ebbene, non c’è stato nessun tradimento. Ecco cosa ha scritto lei: “Grazie per tutti i messaggi e a tutte le persone che capiscono la situazione e non giudicano. Ho letto troppe cose brutte e si tende sempre a pensare che sia colpa dell’uomo. Ci tengo a ripetere, ancora una volta in più, che Alvaro è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto e che non c’è mai stata una mancanza di rispetto né da parte sua e né da parte mia. Ci tengo alla sua immagine perché so quello che ha fatto per me e com è stato con me durante 8 anni e non esiste migliore persona”.

Alice ha quindi invitato tutti a portare rispetto nei confronti del suo ex marito. E ha spiegato che saranno per sempre una famiglia: “Per piacere, non bisogna credere a tutto quello che si legge. C’è tanta gente cattiva che non aspetta altro che pensare male. I nostri problemi di coppia sono nostri, ciò non toglie l’amore incondizionato che continua ad esserci da parte di entrambi e che saremo sempre una famiglia”.

Nessun tradimento, quindi, e nessuna questione di odio reciproco, come invece molto spesso accade. Alvaro Morata non ha tradito Alice Campello. Anzi, dalle sue parole, notiamo il grande rispetto che hanno l’uno verso l’altra e l’amore che c’è ancora.