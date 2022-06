1 Record per la finalista de L’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 durante la quale sono stati eletti i finalisti di questa lunga edizione. A sorpresa sono stati ben 6 i naufraghi che hanno avuto accesso all’ultima puntata: parliamo di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. A lasciare l’Honduras a un passo dalla finale sono invece stati Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal. Discorso differente invece per Edoardo Tavassi. Come sappiamo infatti alcuni giorni fa il fratello di Guendalina si è infortunato un ginocchio e ieri sera nel corso della diretta Ilary Blasi ha annunciato che il naufrago sarebbe stato costretto a ritirarsi.

Lunedì prossimo dunque scopriremo chi sarà a vincere il reality show, e di certo non mancheranno tante emozioni. In queste ore intanto è saltato all’occhio un dettaglio che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Una delle finaliste infatti è già arrivata in finale in un’altra edizione! Di chi parliamo? Di Mercedesz Henger!

Come qualcuno ricorderà infatti la figlia di Eva Henger ha già partecipato all’11esima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio in quell’occasione Mercedesz arrivò in finale, classificandosi al terzo posto. A vincere quell’anno il programma fu però Giacobbe Fragomeni. Quest’anno dunque la Henger ha deciso di riprovarci e anche stavolta è riuscita a conquistare il cuore del pubblico e del web, arrivando fino alla finalissima. Ma sarà lei a vincere la trasmissione?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, alcune ore fa a parlare è stato Alvin, che ha svelato alcuni retroscena sull’ultima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 27 giugno. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.