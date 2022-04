1 Le accuse a Blind de L’Isola dei Famosi

Blind è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e nei giorni scorsi ne avevamo parlato per delle questioni che non avevano a che fare con il reality, bensì con la sua vita privata. La madre, Valerica Rujan, lo ha accusato di aver voltato le spalle alla sua famiglia e per tale ragione ha chiesto aiuto al Tribunale per far sì che il figlio le dia un mantenimento che le permetta di prendersi cura del fratellino:

La richiesta di mantenimento, ai sensi di legge, è finita al tribunale civile. Nei giorni scorsi il caso, a trattazione scritta, è stato preso in carico dal giudice che dovrà decidere sulla richiesta a cui Blind, al momento si è opposto non ravvisando le necessità sottolineate dalla madre, destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater. Condizioni sufficienti per andare avanti? Lo deciderà il giudice. L’udienza è stata rinviata a novembre poiché la richiesta è stata estesa anche alle altre sorelle di Blind.

In una nuova intervista con Donna Pop e riportata anche da blogtivvu, invece, la madre del concorrente de L’Isola dei Famosi ha aggiunto nuovi dettagli. Prima di tutto ha commentato alcune dichiarazioni del figlio:

Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull.

