Chi è Blind? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Blind età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Blind, dove e quando è nato e quanti anni ha. Il vero nome del cantante è Franco Popi Rujanin ed è nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. La sua età è dunque di 22 anni, tuttavia non conosciamo la data esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Il rapper ha in più occasioni svelato di aver avuto un passato non semplice, fatto anche di diverse frequentazioni sbagliate. Ha definito la sua zona un “postaccio”, e a salvarlo è stata proprio la musica, sua grande passione, a cui inizia a dedicarsi all’età di 16 anni, dopo aver lasciato gli studi.

In merito al suo nome d’arte, il cantante Blind svela:

“Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Blind abbia una fidanzata. La risposta è sì! Il cantante è fidanzato da anni con Greta, estranea al mondo dello spettacolo. I due hanno frequentato le scuole insieme, tuttavia si sono ritrovati solo nel 2018, anno in cui si sono innamorati.

Ecco cosa racconta il rapper nel corso di un’intervista:

“Ci siamo incontrati all’asilo e abbiamo fatto sia le elementari che le medie negli stessi istituti. Poi ci siamo persi di vista e per me è cominciato l’inferno, finché nel 2018 l’ho ritrovata alla festa dei suoi diciotto anni e non ci siamo più lasciati”.

Ma andiamo a scoprire ora dove è possibile seguire Blind sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Blind: Instagram e social

I fan si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Blind sui social, e per lo specifico su Instagram.

Il cantante ha naturalmente una pagina attiva, seguita già da diversa migliaia di follower.

Su Instagram Franco condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non mancano tanti scatti insieme alla sua fidanzata Greta. Sui social aggiorna anche i fan sulle date dei suoi concerti.

Vediamo adesso cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Dopo aver lasciato gli studi all’età di 15 anni, Blind si avvicina alla musica. Nel 2017 così inizia a pubblicare canzoni online, tra cui il brano “Sotto ‘sti palazzi”. Nel 2019 ha pubblicato il singolo “Classe 2000”, con il rapper Vacca. In seguito apre i concerti di artisti del calibro di Izi, Rkomi, Tedua e Drefgold.

Nel 2020 arriva per lui una svolta, quando decide di partecipare ai casting di X Factor 14.

X Factor 14

Nel 2020 per la prima volta Blind decide di partecipare alle Audizioni di X Factor 14, dove presenta la canzone inedita Cuore Nero, dedicata alla sua ex fidanzata. Immediatamente conquista il cuore dei giudici e del pubblico, e accede così ai Bootcamp, dove si esibisce con il singolo Cicatrici. A credere nel rapper però è proprio Emma, che a quel punto gli concede l’accesso ai Live nella sua squadra.

A X Factor 14 il cantante convince sempre di più il pubblico, che lo porta diritto in finale. Tuttavia non riesce a vincere il talent show e si classifica al terzo posto. Nel mentre Cuore Nero viene certificata dapprima oro, e in seguito platino. Successivamente nel 2021 pubblica le canzoni Hola e Promettimi, quest’ultima in collaborazione con Gué Pequeno e Nicola Siciliano.

Sempre nel 2021 il cantante Blind pubblica il suo primo libro autobiografico, Cicatrici. All’interno del romanzo racconta il suo difficile passato. A febbraio 2022 avrebbe dovuto partecipare al Festival Una Voce per San Marino, con la speranza di vincere e di poter rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest 2022. Tuttavia poche ore prima della gara è costretto al ritiro per motivi di salute.

A marzo 2022 arriva per lui un’altra grande opportunità: L’Isola dei Famosi 2022. Ma prima di vedere cosa sappiamo sulla sua partecipazione al reality, rivediamo un elenco dei suoi album e delle sue canzoni.

Album e canzoni

A oggi l’unico album pubblicato da Blind è Cuore Nero. Questo invece l’elenco delle sue canzoni uscite come singoli:

Cuore nero

Cicatrici

Affari tuoi

Promettimi featuring Gué Pequeno e Nicola Siciliano

Triste featuring Giaime

Popolari

Non mi perdo più

Vediamo ora cosa sappiamo sull’arrivo di Blind a L’Isola dei Famosi 2022.

Blind a L’Isola dei Famosi 2022

Il 21 marzo su Canale 5 parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2022, con la conduzione di Ilary Blasi. Inviato speciale dall’Honduras sarà Alvin, mentre a ricoprire i ruoli di opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A far parte del cast di naufraghi della nuova edizione del reality c’è anche il cantante Blind. Il rapper nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia ha svelato perché ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi, e a riguardo dichiara:

“Come mai ho deciso di partecipare? È nato per caso. Mi ha chiamato il mio manager e mi ha detto che si era aperta questa possibilità. Io sono una persona estremamente curiosa e ho subito risposto: “Io direi di sì”. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo. Ho fatto i primi appuntamenti con gli autori, ci siamo confrontati ed eccomi qui”.

E ancora Blind in merito alla partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022 aggiunge:

“Vado per mettermi in gioco. Avrò l’opportunità di farmi conoscere da un pubblico molto molto più ampio rispetto a quello di X Factor. Un pubblico più adulto, che segue un altro tipo di programmi. Io sono un cantante. Lo sono adesso e lo sarò ugualmente quando uscirò dall’Isola. Io faccio musica. E, le dico la verità, una volta uscito da X Factor, per via della pandemia, non sono riuscito a fare nemmeno una data live. E questa cosa mi ha buttato giù. Spero con questa partecipazione all’Isola di avere un’opportunità in più”.

Ma chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 oltre a Blind? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Non solo Blind. Quest’anno a partecipare a L’Isola dei Famosi 2022 ci sono diversi concorrenti singoli, tra cu:

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Blind a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Blind a L’Isola dei Famosi 2022

Il percorso di Blind a L’Isola dei Famosi inizia lunedì 21 marzo. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e come se la caverà il cantante ad affrontare questa nuova e inedita avventura.

1° puntata: Blind arriva sull’isola.

(IN AGGIORNAMENTO)

